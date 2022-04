Calma, chi è l’ex concorrente di Amici ospite a Verissimo: carriera e vita privata del cantante

Tra gli ospiti di Verissimo c'è anche Calma, ex concorrente dell'ultima edizione di Amici, lo storico talent condotto da Maria De Filippi. Chi è e come prosegue la sua carriera.

Tra gli ultimi eliminati del talent Amici c’è anche Calma, nome d’arte di Marco Barbieri, cantante che ha già iniziato ad avere un buon successo tra il pubblico del programma. Invitato da Silvia Toffanin nel suo salotto di Verissimo, il ragazzo è pronto per ripercorrere le primissime tappe del suo esordio e per parlare anche della propria vita privata.

Calma e gli esordi ad Amici

Tra i ragazzi che sono riusciti ad arrivare alla fase serale del talent Amici, condotto da Maria De Filippi, c’è anche Calma, cantante nel team di Alessandra Celentano e Rudy Zerbi. Il ragazzo è comunque riuscito ad ottenere l’interesse anche degli altri insegnanti, in particolare di Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli, anche se il suo percorso all’interno del programma si è già concluso.

Negli ultimi giorni, infatti, l’artista è uscito dal programma per eliminazione diretta – al contrario del ballerino Christian, che è stato eliminato solo dopo il ballottaggio. Calma però è riuscito intanto a pubblicare i primi singoli, disponibili in ascolto anche su Spotify, dal titolo Globuli Bianchi, Routine e Per me sei troppo. Calma, cosa sappiamo della vita privata dell’ex cantante di Amici.

Le prime esperienze nella musica di Calma

Per quanto riguarda la vita privata di Calma, pseudonimo di Marco Barbieri, sappiamo che il ragazzo è nato a Pesaro nel 1998 e che si è avvicinato al mondo della musica in tenera età.

A cinque anni infatti fa il suo primo incontro con la chitarra, strumento che suonava suo padre, e inizia ben presto a studiare musica.

A partire dai 13 anni passa anche alla scrittura e al canto, che lo porterà a Londra con una borsa di studio per l’accademia Access To Music. Proprio qui infatti inizia anche ad esibirsi dal vivo e a farsi conoscere dal pubblico locale. Ovviamente il ragazzo è poi tornato in Italia per partecipare al talent Amici.

Chi è la fidanzata di Calma

Per quanto riguarda la vita sentimentale di Barbieri, stando al suo profilo Instagram il ragazzo è impegnato con una ragazza di nome Cecilia Tamagnini, nata a San Marino ma trasferitasi a Roma per studiare alla LUISS – università della capitale.