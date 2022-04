Neve e maltempo in tutta Italia: le previsioni meteo del weekend, scuole chiuse e gelo invernale in Sardegna

Il meteo del weekend confermano che aprile è veramente un mese pazzo e di passaggio tra inverno e primavera: copiose nevicate in tante parti d’Italia, dalla Lombardia alla Sardegna, dove sono anche state chiuse alcune scuole. Mareggiate sul litorale laziale con forti venti e onde alte. Le previsioni del tempo per il 2 e 3 aprile.

Sardegna sotto la neve e nella morsa del freddo: scuole chiuse a Nuoro

Era stato previsto un weekend di maltempo in Italia ma forse un calo delle temperature simile no: l’arrivo di aprile ha riportato indietro il calendario a giorni decisamente più invernali e a farne le spese in queste ore è soprattutto la Sardegna.

Come riporta l’Unione Sarda, l’isola si è risvegliata con temperature vicine allo 0° e soprattutto sotto la neve: imbiancate le zone di Nuoro e dell’Ogliastra, così come anche la parte sud della Regione. La neve ha colpito: viene riportato che in provincia di Nuoro, ad Atzara e Ortueri, è stato deciso di chiudere tutte le scuole di ogni ordine e grado. Segnalati inoltre rallentamenti in tutto il territorio, con mezzi di traverso lungo le carreggiate a causa della neve.

Neve anche alle Cinque Terre e Lombardia, forti mareggiate nel Lazio

La Sardegna non è l’unica Regione in cui è tornato l’inverno: il maltempo è arrivato anche sulla costa e nevica sulle Cinque Terre in provincia di Bergamo, anche a quote relativamente basse come 600 metri.

In alta quota (2.000 metri) vengono riportati anche 15 cm di neve. Una brusca virata stagionale, considerando che in Lombardia fino a pochi giorni fa c’erano temperature già ampiamente tardo primaverili sui 25°. Non se la passa meglio il Lazio: sul litorale romano soffiano venti fino a 90 km/h e le mareggiate stanno provocando onde fino a 3 metri a Ostia, Fiumicino, Fregene e Focene.

Previsioni meteo del weekend: neve, pioggia e maltempo in tutta Italia

La situazione in corso è dovuta al Ciclone in arrivo dalla Norvegia, riferisce IlMeteo.it, che ha provocato questo drastico calo delle temperature e sarà responsabile del maltempo almeno fino a inizio settimana.

Il Belpaese è sotto attacco di neve, vento e mareggiate e per gli esperti la giornata di sabato 2 aprile 2022 passerà alla storia. Pieno inverno che nelle prossime ore potrà causare anche onde alte 8 metri sul Mar di Sardegna, 5 tra Liguria e Basso Tirreno. L’isola, Lazio e Abruzzo rischiano dai 30-40 cm di neve anche a bassa quota, oltre a burrasche e mareggiate.

Il resto del Paese non se la passerà meglio almeno fino a martedì 5, quando dovrebbe tornare la primavera. Prima però bisognerà passare da domenica 3, quando secondo le previsioni del meteo si verificheranno rovesci sparsi su Alpi e Prealpi, maltempo sulle aree tirreniche con neve anche a 300-400 metri e al Sud – in Campania, Basilicata e Calabria. Lunedì, invece, persisterà il freddo al Nord ma con cieli sereni, mentre la Sardegna sarà ancora interessata da piovaschi.