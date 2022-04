Quinta Dimensione – Il futuro è già qui: su Rai3 l’ultima puntata del programma di Barbara Gavallotti

Quinta Dimensione – Il futuro è già qui torna in onda per l'ultima volta su Rai3. Scopri l'argomento della puntata condotta da Barbara Gavallotti a partire dalle ore 21:50.

Nella prima serata di sabato 2 aprile 2022 su Rai 3 va in scena la quarta ed ultima puntata del programma di divulgazione scientifica condotto sapientemente da Barbara Gavallotti. L’appuntamento con Quinta Dimensione – Il futuro è già qui va in onda su Rai3 a partire dalle ore 21:50 e porterà i telespettatori a conoscenza dei meandri del nostro DNA. La trasmissione di divulgazione scientifica girerà intorno ai temi legati al nostro DNA che racchiude molto di ciò che noi siamo, raccontandoci da dove veniamo ed anche dove stiamo andando.

Quinta Dimensione – Il futuro è già qui: l’argomento dell’ultima puntata

Sabato 26 marzo 2022 si conclude l’interessante viaggio della trasmissione di divulgazione scientifica di Rai3 condotta abilmente da Barbara Gavalotti.

A partire dalle ore 21:50 circa va in scena l’appuntamento conclusivo con Quinta Dimensione – Il futuro è già qui, con una puntata interamente dedica al DNA.

Il nostro corredo genetico è come se fosse il nostro testamento e determina come appariamo e almeno in grandissima parte mostra ciò che siamo. Esso ci rende identici ma anche molto diversi l’uno dall’altro racchiudendo la nostra storia ed esponendosi agli studiosi in cerca delle cause di malattie orrende e degli accorgimenti per correggere i nostri difetti.

Quinta Dimensione – Il futuro è già qui: gli ospiti di puntata

La puntata vanterà la partecipazione di esperti del settore con i quali viaggiare alla scoperta del nostro DNA. Partendo dall’identificazione della struttura a doppia elica del DNA interverrà Andrea Grignolio, docente di Storia della Medicina e Bioetica all’Università Vita-Salute S.

Raffaele di Milano e CNR – Ethics, spiegando al pubblico come il 40 per cento del nostro patrimonio genetico ha avuto origine dai virus.

Insieme al giornalista scientifico Sergio Pistoni si approfondirà l’aspetto che lega tutti gli esseri umani, quel circa 99,9 per cento che noi tutti condividiamo ma con quel cruciale 0,1 che rende ognuno di noi unico.

In compagnia del Colonnello Sergio Schiavone dei Ris. Enzo De Sena e Milton Mermikides, ricercatori della University of Surrey, approfondiremo di come il DNA sia un elemento sempre più decisivo nelle indagini di polizia.