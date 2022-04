Tommaso Zorzi e la storia d’amore con Tommaso Stanzani, a Verissimo confessa: “Forse era destino”

Tommaso Zorzi ripercorre a Verissimo il suo anno d’oro, condito dalla vittoria al Grande Fratello Vip e dalla storia d’amore con Tommaso Stanzani. L’influencer, ora nelle librerie con il romanzo Parole per noi due, ripercorre la love story al fianco dell’ex ballerino di Amici, parlando di un “colpo di fulmine” che li ha fatti conoscere ed innamorare: le dichiarazioni al miele sulla coppia.

Tommaso Zorzi e l’amore per Tommaso Stanzani

Gli ultimi 12 mesi hanno rappresentato per Tommaso Zorzi una svolta importantissima per la sua vita, professionale ma anche privata. Era inizio marzo 2022 quando l’influencer ha conquistato l’ambita vittoria al Grande Fratello Vip.

Nei mesi successivi, poi, è arrivato anche l’amore, con la conoscenza e la frequentazione con l’ex ballerino di Amici Tommaso Stanzani. La coppia ha voluto coronare la loro storia d’amore con il primo passo importante: la convivenza, ormai da qualche mese, a Milano. A rivelarlo era stato lo stesso Stanzani poche puntate fa a Verissimo.

E proprio a Verissimo, oggi pomeriggio, si racconta Tommaso Zorzi, che parla del suo rapporto con Stanzani e di come sia stato accolto dai suoi genitori: “Sono felicissimi. Mia mamma e Tommy si sentono spesso ed è bello, si è creato finalmente quel quadretto familiare“.

A seguire, spiega come sia la dinamica di coppia nel loro quotidiano, parlando anche di gelosia: “La dinamica di coppia è molto rilassata e libera. Lui, essendo più giovane di me, ha bisogno di invitare gli amici e stare con loro. Io sono il primo che gli lascio la libertà di fare. Però se voglio andare a ballare io da solo, non posso. È geloso, io sono un finto non geloso, diciamo che sono troppo orgoglioso per essere platealmente geloso“.

Tommaso Zorzi parla di “colpo di fulmine” con Tommaso Stanzani

Silvia Toffanin, a seguire, chiede a Tommaso Zorzi un commento sull’ipotesi matrimonio.

La sua risposta: “Matrimonio è una cosa che mi piace perché mi piacciono le feste, però non sono un fan dei matrimoni. Sicuramente ambisco a stare insieme con lui per tanto tempo, a prescindere dal matrimonio“.

Tantissimi i punti in comune che uniscono Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani, con l’influencer che attribuisce al destino il merito di essersi conosciuti: “È stato un colpo di fulmine, poi mi fa ridere che si chiama Tommaso come me, è ariete come me: abbiamo tante cose in comune. Forse era destino“.