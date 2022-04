Belen e Cecilia Rodriguez in lacrime per il video-messaggio di mamma Veronica: grande emozione a Verissimo

Grande commozione per Belén e Cecilia Rodriguez, che a Verissimo ricevono un commovente video-messaggio da mamma Veronica. Entrambe non trattengono le lacrime.

Grandissima commozione per le sorelle Rodriguez nel salotto di Verissimo, al termine di un’emozionante filmato. Belén e Cecilia, ospite di Silvia Toffanin in studio, hanno ricevuto un video-messaggio da parte di mamma Veronica, una delle donne più importanti della loro vita. Entrambe hanno parlato del loro rapporto con lei, definendola un pilastro della loro famiglia: lacrime in studio.

Belén e Cecilia in lacrime: il messaggio di mamma Veronica a Verissimo

Belén e Cecilia Rodriguez sono protagoniste di un’intervista di coppia a Verissimo, nel salotto di Silvia Toffanin. L’occasione è quella di ripercorrere la loro storia e parlare della famiglia, in questo momento separata per via della partecipazione di Jeremias e il padre Gustavo a L’Isola dei Famosi.

Una emozionante sorpresa, in particolare, è arrivata da mamma Veronica, che ha inviato loro un commovente video-messaggio in cui ha parlato dei figli e della loro famiglia.

Subito dopo il filmato le sorelle Rodriguez non hanno trattenuto l’emozione, lasciandosi andare alle lacrime. Belén parla di mamma Veronica come di un pilastro importante per lei: “La amo con tutta me stessa, lei è la mia forza, la percentuale più alta della mia grinta.

Mi ha fatto emozionare un sacco quando ha detto che è fiera di me: quando te lo dice una mamma è il regalo più bello. Le mamme dicono sempre la verità e lei, durante i momenti più difficili, è quella che mi ha fatto reagire“.

Belén su mamma Veronica: “Lei è il pilastro“

Anche Cecilia Rodriguez parla dell’importanza della figura di mamma Veronica: “La mia mamma è la mia migliore amica, penso sia la persona che tutti dovrebbero avere al fianco.

È una persona che c’è sempre, e si fa in mille pezzi per poterti aiutare. Santiago poco tempo fa, a scuola gli hanno chiesto di scrivere di una donna importante, e lui ha scritto della nonna, ha detto che è una donna sempre presente e che aiuta tutta la famiglia“.

Belén spiega come la loro famiglia sia di base matriarcale, supportata da mamma Veronica quale pilastro fondamentale: “È una famiglia matriarcale senz’altro, lei è il pilastro. Non che mio padre non lo sia, ma mio padre è talmente sensibile che è molto più fragile di mia madre. Lei ha invece un’intelligenza emotiva superiore e non la sposti mai“.