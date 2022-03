Belén Rodriguez e Cecilia supportano Gustavo e Jeremias, naufraghi dell’Isola dei Famosi. Il messaggio

La nuova edizione de L’Isola dei Famosi, ha finalmente preso il via. Nel nuovo gruppo di naufraghi approdato in Honduras vi sono anche Gustavo e JeremiasRodriguez, rispettivamente papà e fratello di Belén e Cecilia. La loro famiglia è molto unita e gli altri membri si sono presentati (chi in video e chi in studio) per fare il tifo per loro e supportarli. Le loro parole e i messaggi di supporto.

Le raccomandazioni di Belén Rodriguez per papà Gustavo e Jeremias

Dopo vari problemi causati dal Coronavirus che avevano messo in dubbio l’inizio del reality, L’Isola dei Famosi è finalmente partito. Alle tenere le redini della conduzione abbiamo ritrovato Ilary Blasi accompagnata dall’inviato Alvin.

In studio Vladimir Luxuria e Nicola Savino come opinionisti ufficiali.

Gustavo e Jeremias Rodriguez sono due tra i nuovi naufraghi e Belén, Cecilia e mamma Veronica hanno voluto sostenerli e supportarli in questa nuova avventura.

Belén, che ha partecipato all’Isola nel 2008 arrivando seconda e che in queste settimane vediamo alla conduzione de Le Iene, ha voluto fare una raccomandazione a suo papà e suo fratello: “Sono curiosa di vedervi tanto lo sapete già, sarete nei nostri pensieri costantemente. L’isola non è facile, devi essere forte psicologicamente perché il digiuno fa entrare in introspezione”.

La famiglia Rodriguez unita più che mai

Negli anni, anche grazie alla loro partecipazioni a vari reality, abbiamo potuto conoscere gran parte della famiglia Rodriguez e abbiamo scoperto il forte legame che li tiene uniti. Papà Gustavo durante la prima puntata de L’Isola dei famosi, infatti, racconta “Abbiamo rispetto, siamo liberi, non riesco a immaginarci più uniti di così”. In seguito interviene anche Belén, dal salotto di casa: “Quando per risparmiare non andavamo al ristorante, papà andava a cacciare nell’oceano aperto”, e Jeremias fa eco con: “Mio papà ci ha dato dei valori, è la cosa più bella che c’è al mondo”

Cecilia Rodriguez in studio supporta il papà e il fratello

A differenza della sorella Belén e della mamma Vittoria, Cecilia ha presenziato in studio nella prima puntata de L’Isola dei Famosi per supportare ancora di più il papà e il fratello.

Durante la puntata però è rimasta delusa dall’esito di una prova che ha visto Gustavo e Jeremias contro Clemente Russo e la moglie Laura Maddaloni. Secondo la piccola Rodriguez questi ultimi si sarebbero aiutati con la mano, vincendo la sfida.

Cecilia ha dichiarato “Ci sono rimasta male, potevano anche vincere”. Ma Ilary Blasi l’ha interrotta subito, quasi rimproverandola: “Vabbè Cecilia, stacce”.