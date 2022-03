L’Isola dei Famosi e i due membri del cast positivi al Covid-19 sottoposti a nuovi tamponi: gli esiti

La nuova edizione de L’Isola dei Famosi, in partenza da lunedì 21 su Canale5, ha seriamente rischiato di doversi fermare ancor prima di cominciare. La notizia della positività al Covid-19 di due membri del cast, Alvin e la naufraga Ilona Staller, ha allarmato la produzione a pochi giorni dall’avvio del reality. È di poche ore fa la notizia di un nuovo giro di tamponi per l’inviato e Cicciolina: gli esiti.

Alvin e Ilona Staller positivi al Covid-19: la notizia che ha fatto tremare la produzione

L’Isola dei Famosi ha dovuto far fronte all’emergenza Covid-19 a pochi giorni dal debutto in tv della nuova edizione.

Il reality, che prende il via su Canale5 in prima serata da lunedì 21 marzo con al timone Ilary Blasi, ha dovuto fare i conti nelle ultime ore con la positività al virus di due membri del cast: Alvin, confermato come inviato anche per questa edizione, e la prossima naufraga Ilona Staller, nota anche con lo pseudonimo di Cicciolina.

La notizia ha subito allarmato la produzione, che ha dovuto pensare a come correre ai ripari. Per esempio l’idea di proclamare Vladimir Luxuria, opinionista ufficiale di questa edizione assieme a Nicola Savino, inviata dall’Honduras al posto di Alvin in attesa che quest’ultimo si fosse negativizzato.

Tuttavia le cose non sembrano andare verso questa direzione, a fronte dell’ultimo giro di tamponi cui i due membri positivi si sono sottoposti.

Alvin e Ilona Staller: tamponi negativi, prossimi alla partenza per l’Honduras

L’allarme è infatti rientrato e, come riporta Davide Maggio, Alvin e Ilona Staller sono risultati negativi all’ultimo tampone effettuato.

L’inviato di questa edizione sarebbe già alla volta dell’Honduras per prepararsi al meglio, stesso discorso per Cicciolina. I piani non sono così cambiati e sembra davvero tutto pronto per l’inizio di questa nuova avventura.

Il ricco cast, quest’anno diviso in concorrenti a coppie e concorrenti singoli, è pronto alla partenza e anche Ilary Blasi scalda i motori in vista dell’avvio. Proprio la conduttrice aveva parlato di questo gran ritorno in tv lunedì scorso, ospite di Alfonso Signorini nello studio della finalissima del Grande Fratello Vip.