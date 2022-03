Due casi positivi al Covid-19 all’ Isola dei Famosi: in due rischiano di non partire per l’Honduras

Alcuni componenti del cast de L’Isola dei Famosi, reality di Canale 5 che partirà a breve, sono risultati positivi al Coronavirus. A due anni dalla sua prima apparizione in Italia, il Covid continua ad aleggiare compromettendo la vita quotidiana di molti e anche numerosi programmi tv ne stanno risentendo dovendo cambiare i piani all’ultimo. Conosciamo chi sono i positivi e cosa si è inventata la produzione de L’Isola dei Famosi per limitare i danni.

Isola dei Famosi: Alvin e Ilona Staller positivi al Coronavirus

Come riporta TvBlog l’inviato Alvin e la naufraga Ilona Staller sono risultati positivi al Coronavirus.

Questo potrebbe compromettere l’inizio del reality L’Isola dei Famosi, che dovrebbe partire in data 21 marzo in prima serata su Canale 5.

Alvin, inviato de L’Isola dei Famosi, è positivo al Covid

Alvin, in quanto positivo quindi, non è ancora potuto partire per l’Honduras per assolvere al suo ruolo di inviato. Come riporta ancora TvBlog, in attesa che lui si negativizzi, la produzione è corsa subito ai ripari nominando Vladimir Luxuria (che ora è opinionista ufficiale) come sostituta nel ruolo di inviato se Alvin dovesse essere ancora positivo nei giorni immediatamente precedenti all’inizio del reality.

Anche Llona Staller è risultata positiva al Coronavirus

La produzione del programma fa sapere che la positività di Ilona Staller, invece, non dovrebbe rappresentare uno scoglio insormontabile per la messa in onda del programma. La naufraga, infatti, potrebbe entrare all’interno del reality una volta negativizzata.

Questo suo ingresso ritardato non causerebbe cambiamenti di piani per la produzione de L’Isola dei Famosi.

Le voci sulla positività al Covid di Silvano Michetti dei Cugini di Campagna

Già qualche giorno fa era uscita la voce della positività di Silvano Michetti, membro dei Cugini di Campagna.

A comunicarlo era stata l’influencer Deianira Marzano che aveva dichiarato: “Oggi è proprio una giornata di gossip che riguarda L’Isola dei Famosi. Ci sono stati i servizi fotografici di tutti i concorrenti e Silvano Michetti, uno dei Cugini di Campagna ha il Covid e quindi non ha potuto partecipare”.