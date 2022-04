Bimba di 5 anni scomparsa in Molise, ritrovata la piccola Nicole: svolta nelle ricerche, la prima foto della bambina

È durata fortunatamente poche ore la paura per la piccola Nicole, bimba di 5 anni scomparsa in Molise: pochi minuti fa è stato annunciato dal Soccorso Alpino che ha partecipato alle ricerche che la bambina è stata ritrovata. Dove si trovava e la prima foto che segna il lieto fine alla vicenda.

Trovata Nicole, bimba di 5 anni scomparsa in Molise: l’annuncio

Si temeva il peggio per Nicole, scomparsa ieri sera da casa sua a Sant’Angelo Limosano, in provincia di Campobasso. La vicenda invece ha avuto un lieto fine: dopo una notte di ricerche, in mattinata la bimba di 5 anni è stata trovata. Nicole è stata individuata dall’elicottero della Polizia di Stato che stava sorvolando la zona, a bordo anche uomini del Soccorso Alpino. Proprio dall’account ufficiale del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico è stata diffusa la foto della bambina, salva tra le braccia dei soccorritori impegnati nelle ricerche.

Secondo quanto riportato da un flash di RaiNews24, la bambina ora si trova in ospedale per dei controlli medici ma nonostante la notte da sola nei boschi della zona sarebbe in buona forma. È stata identificata dall’alto vicino ad un campo sportivo nel comune poco lontano da casa.

🔴 Molise: è stata ritrovata la bambina di 5 anni che risultava dispersa dalla serata di ieri. La bambina è stata individuata da un elicottero della @poliziadistato con a bordo gli uomini del Soccorso Alpino. pic.twitter.com/uKjqEz1lem — Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (@cnsas_official) April 3, 2022

Il nonno di Nicole temeva che la bimba fosse stata rapita

Un lieto fine dopo ore di paura: la bambina era scomparsa attorno alle 23 di ieri sera, 2 aprile 2022.

Secondo le ricostruzioni, la bimba di 5 anni avrebbe approfittato di un momento di distrazione dei genitori per accostare una sedia sotto la finestra del piano terra e uscire da casa sua, a Sant’Angelo Limosano.

Immediato l’allarme e l’inizio delle ricerche, tra il terrore generale che potesse essere successo qualcosa di drammatico. Il nonno della bambina aveva dichiarato ai microfoni della Rai: “Credo sia stata rapita, non aveva nessun motivo di saltare la finestra, non l’ha mai fatto, aprire entrambe le finestre e la veranda fuori, mai fatto“.

Invece, la vicenda si è fortunatamente risolta per il meglio: dalla foto mostrata in questi minuti la bambina appare sorridente e in buona salute. I mezzi di soccorso impiegati per la ricerca hanno dato i loro risultati: in campo c’erano carabinieri, Vigili del Fuoco, elicotteri della Polizia, Soccorso Alpino e cani molecolari.