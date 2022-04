Filippo Magnini e Giorgia Palmas presto sposi: a Verissimo annunciata la data del matrimonio in chiesa

Grandissima gioia per la coppia composta da Filippo Magnini e Giorgia Palmas, che a Verissimo annunciano un importante evento prossimo a concretizzarsi. Dopo essersi sposati lo scorso anno con rito civile, la coppia ha deciso di convolare nuovamente a nozze ma con rito religioso. E, nel salotto di Silvia Toffanin, annunciano per la prima volta la data della cerimonia: applausi e grandi sorrisi in studio.

Filippo Magnini e Giorgia Palmas presto sposti: annunciata la data a Verissimo

A Verissimo Giorgia Palmas e Filippo Magnini raccontano il loro amore, tra raggianti sorrisi e un annuncio importante.

La coppia ripercorre i momenti del loro matrimonio, con rito civile, tenutosi nel maggio dello scorso anno. Il nuotatore ricorda le difficoltà nell’organizzare tale evento, più volte posticipato a causa delle restrizioni anti-Covid: “Ovviamente l’abbiamo posticipata, a un certo punto abbiamo detto: ‘Basta, ci sposiamo con rito civile‘. È stata una giornata bellissima, eravamo pochissimi, con le restrizioni…. Noi abbiamo sempre detto che la data non la diciamo per scaramanzia“.

A concludere la frase ci pensa Giorgia Palmas che, cogliendo Silvia Toffanin e il suo pubblico di sorpresa, svela per la prima volta la data ufficiale del loro matrimonio in chiesa: “Ma siccome non l’abbiamo detta sino ad ora per scaramanzia, e non siamo riusciti a fare il matrimonio in chiesa, oggi la diciamo: ci sposiamo il 14 maggio“.

Lo studio esplode in uno scroscio di applausi e anche la stessa conduttrice resta piacevolmente sorpresa da tale annuncio.

Filippo Magnini e Giorgia Palmas: i dettagli della cerimonia

Filippo Magnini spiega per quale motivo abbiano deciso di sposarsi il prossimo maggio, lo stesso mese della prima cerimonia: “Manca pochissimo, volevamo rimanere vicinissimi il più possibile alla data del nostro matrimonio con rito civile, quindi siamo riusciti a trovare sabato 14 maggio“.

Una raggiante Giorgia Palmas parla invece dell’abito da sposa, svelando: “Il vestito è rimasto lo stesso della prima scelta, l’ho riprovato l’anno scorso, poi l’altro giorno e l’ho riconfermato: non vedo l’ora di farvelo vedere“. Grandissima gioia per la coppia, che questa volta potrà contare su numerosi invitati tra amici e parenti, dopo i festeggiamenti ridotti dello scorso anno. “Io sono sicuro che piangerò” confessa Filippo Magnini.