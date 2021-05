Giorgia Palmas e Filippo Magnini si sono sposati a sorpresa, alla presenza di pochissime persone. La coppia, ora marito e moglie, ha annunciato le nozze su Instagram a cose fatte, con una romantica foto del fatidico “sì”. A causa delle restrizioni per il Covid-19 la cerimonia è stata molto ristretta, ma Giorgia Palmas e Filippo Magnini, che hanno avuto la piccola Mia lo scorso settembre, sono più felici che mai.

Nozze segrete per Giorgia Palmas e Filippo Magnini

A sorpresa e decisamente ristretto, così è stato il matrimonio, in sede civile, di Giorgia Palmas e Filippo Magnini, che comunque annunciano una cerimonia più grande appena possibile.

Su Instagram la coppia ha annunciato di aver detto “sì”, con immensa gioia. “Abbiamo detto SI 🤍🤍🤍 c’eravamo solo noi, i nostri testimoni e i nostri famigliari stretti e si, c’erano anche le mascherine… ma c’era anche tutto il nostro Amore, i nostri progetti, i sogni e la voglia che abbiamo di stare insieme per tutta la Vita“, scrive Giorgia Palmas.

La showgirl spiega che “Arriverà poi anche il giorno che SI lo diremo davanti a Dio e davanti a tutti i nostri amici e con le famiglie al completo e allora tutto sarà perfetto ma lo faremo solo quando questo momento difficile passerà per tutti e la serenità tornerà a regnare sovrana e festeggiare per tutti avrà un sapore autentico.

Ora siamo felici, di una felicità nuova, sincera, siamo marito e moglie e davvero, non vedevamo l’ora“.

Il post di Giorgia Palmas

L’amore tra Giorgia Palmas e Filippo Magnini

Il campione di nuoto e l’ex velina erano a un passo dall’altare da un po’, tanto che avevano già rimandato il matrimonio che doveva celebrarsi a marzo 2020 per il Covid-19. Giorgia Palmas e Filippo Magnini hanno avuto nel frattempo una bambina, Mia, la seconda per la showgirl che è madre anche di Sofia, avuta dall’ex calciatore Davide Bombardini.

La coppia è insieme da 3 anni, anniversario festeggiato lo scorso marzo, e ha dovuto affrontare diverse avversità insieme, come il processo per doping di Filippo Magnini. Il nuotatore, assolto, ha dichiarato che proprio Giorgia Palmas gli è stata accanto dandogli la forza per combattere.

