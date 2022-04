Francesca Fialdini a Domenica In con Mara Venier e Francesco Gabbani: incursione a sorpresa in diretta

A Domenica In Mara Venier accoglie in studio un cantante pronto a fare il debutto in prima serata in veste di conduttore: Francesco Gabbani. L’artista sbarca su Rai1 venerdì 8 aprile con il nuovo programma Ci vuole un fiore al fianco di Francesca Fialdini. E proprio la stessa conduttrice entra improvvisamente in scena, accompagnata da ‘zia Mara’ per presentare il nuovo programma: sorpresa in diretta.

Francesco Gabbani a Domenica In: nuovo programma su Rai1

Venerdì 8 aprile è la data da fissare sul calendario per vedere Francesco Gabbani e Francesca Fialdini in tv. L’inedita coppia sarà al timone del nuovo programma in prima serata di Rai1 Ci vuole un fiore, varietà che tratta temi quali sostenibilità e lotta al cambiamento climatico.

Oggi pomeriggio il sorprendente duo, ormai prossimo al debutto, è ospite di Mara Venier nello studio di Domenica In. Il primo a fare il suo ingresso è il cantante che, sin da subito, si intrattiene con la conduttrice in divertenti siparietti cercando di rinviare, minuto dopo minuto, la presentazione di questo nuovo programma.

“Come hai fatto ad arrivare su Rai1? Il direttore Coletta ti ha dato un programma su Rai1?” chiede ironica la ‘zia Mara’ al suo ospite, per poi chiedergli: “Scusa, ma c’è la Fialdini?

“. A risposta affermativa, la conduttrice ironicamente si rivolge al direttore Coletta: “Direttore, ma perché non hai messo anche me con lui, che mi piace tanto?“.

Francesca Fialdini, incursione a sorpresa a Domenica In

Il siparietto sulla presenza di Francesca Fialdini nel programma, al posto di Mara Venier, prosegue anche negli istanti successivi dell’intervista con la conduttrice che finge malumore: “Non ne parliamo guarda, e poi c’è la Fialdini scusa… non hai voluto me“. La sorpresa però è dietro l’angolo perché, improvvisamente, la ‘zia Mara’ lascia lo studio per poi rientrare proprio con la collega, che subito dopo sarebbe dovuta andare in onda con Da noi… a ruota libera.

La Fialdini ironizza sull’ipotesi che il suo programma possa tardare la messa in onda per via di questa incursione a sorpresa a Domenica In. A seguire, la conduttrice parla del ruolo di Francesco Gabbani in questa nuova trasmissione, elogiandolo: “Lui sa fare tutto: canta, balla, intervista, si traveste”. Il cantante, infine, spiega il tema alla base di questo nuovo progetto tv: “È un programma che parlerò del green, della sostenibilità. Ci divertiremo, canteremo, ma parleremo anche di come proteggere il nostro pianeta, perché non c’è più tempo da perdere“.