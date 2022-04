Il paradiso delle signore anticipazioni delle puntate da lunedì 4 aprile a venerdì 8 aprile: la trama

Da lunedì 4 aprile 2022 su Rai1 vanno in scena le nuove movimentate vicende de Il paradiso delle signore. Il famoso magazzino milanese sarà il luogo intorno al quale ruoteranno ii conosciuti protagonisti della trama che mostreranno al pubblico le loro vicissitudini nei cinque nuovi episodi settimanali. A partire dalle ore 15:55 di lunedì, con l’ultimo appuntamento settimanale che sarà visibile nel pomeriggio di venerdì 8 aprile 2022, gli spettatori si goderanno le nuove trame della soap.

Il paradiso delle signore: le anticipazioni

Il pubblico di Rai1 torna a gustarsi le vicende de Il paradiso delle signore a partire da lunedì 4 aprile 2022.

La soap ambientata a Milano riprende il suo solito posto nella fascia pomeridiana della rete ammiraglia della televisione pubblica a partire come sempre dalle ore 15:55 circa.

Il paradiso delle signore: anticipazioni lunedì 4 aprile 2022

Adelaide è una attenta osservatrice e notando gli orecchini di Flora si insospettisce molto. Stefania tiene nascosto a tutti il suo bacio con Marco mentre la storia d’amore tra Beatrice e Dante sembra lanciata e sotto la luce del sole. La piccola Serena chiede alla madre del suo rapporto con Romagnoli, mentre Vittorio cerca di stare il più possibile insieme alla nipote.

Flora parla delle sue difficoltà in amore confidandosi con Ludovica che le consiglia di lasciare Villa Guarnieri.

Il paradiso delle signore: anticipazioni martedì 5 aprile 2022

Marco parla con Roberto della sua cotta per Stefania, che però sembra intenzionata a mettere da parte i suoi sentimenti per il bene della sorellastra. Intanto Gemma sta per fidanzarsi ufficialmente con il giovane Sant’Erasmo. Flavia confessa a Fiorenza di essere stata lasciata e racconta a Ludovica il bel gesto del Torrebruna. Dante propone a Beatrice e Serena un pranzo all’aperto anche se la piccola sceglie di stare con lo zio Vittorio.

Il paradiso delle signore: anticipazioni mercoledì 6 aprile 2022

Gloria e Stefania sembrano andare nuovamente d’accordo e la prima si confida a Ezio mostrandogli la sua gioia. Flavia vorrebbe separare Ludovica da Marcello e spingerla tra le braccia di Torrebruna. Adelaide provoca Flora finendo con il farle intuire che sa tutto di lei e Umberto. Su suggerimento di Ludovica, la stilista chiede aiuto a Guarnieri, che trova il modo di tranquillizzare la Contessa.

Il paradiso delle signore: anticipazioni giovedì 7 aprile 2022

Adelaide si scusa con Flora che viene spinta da Umberto a non trasferirsi altrove.

Vittorio intanto viene a sapere che Dante ha coinvolto la nipote nel progetto carta-modelli per le bambole. Lo stesso Conti non riesce proprio a nascondere il suo fastidio nei confronti del Romagnoli. Fiorenza diventa complice del piano di Flavia per dividere Ludovica e Marcello proprio mentre i Colombo si recano a Villa Guarnieri per ufficializzare il legame di Gemma e Marco. Ormai sembra tutto già deciso con il giovane Sant’Erasmo che deve abbassare le sue mire.

Il paradiso delle signore: anticipazioni venerdì 8 aprile 2022

Stefania ha in mente solo Marco che di rimando è sempre più in difficoltà per l’invito da parte di Adelaide ai Colombo.

Nel frattempo Flavia continua a perseguire il suo piano e dice a Ludovica di essere gravemente malata ma tutto sarà un inganno. Intanto Serena si allontana dallo zio Vittorio per stare insieme a Dante e Beatrice. Poco prima della cena alla Villa tra i Guarnieri e i Colombo, Marco decide di lasciare Gemma lasciando tutti nello sgomento.