Leonardo Lini eliminato da Amici dopo la sfida con Nunzio Stancampiano: “Nulla d’impossibile in questa vita”

Nella puntata serale di Amici, del 2 aprile, sono stati eliminati due allievi del talent show. John Erik ha dovuto lasciare il programma televisivo dopo la prima manche, mentre al ballottaggio finale per l’eliminazione si sono scontrati i due ballerini di latino: Leonardo Lini e Nunzio Stancampiano.

Alla fine della puntata, però, è stato Leonardo Lini a dover lasciare Amici. Nunzio Stancampiano ha detto la sua a riguardo.

Leonardo Lini lascia Amici: le prime parole dopo l’eliminazione

Nell’attesa di ricevere il verdetto del ballottaggio finale, Leonardo Lini ha spiegato le sue sensazioni ai compagni di scuola: “L’avrei fatta altre centro volte questa sfida… Non ho proprio nessuna voglia di tornare a casa“.

Il ballerino ha ammesso di non voler tornare a casa: “Si respira comunque arte… Abbiamo aperto la nostra mente… Una visione molto più ampia del ballo in generale… Siamo veramente una famiglia“. Sullo sfidante Nunzio Stancampiano ha aggiunto: “Abbiamo veramente un bel rapporto… Come si fa a litigare con uno così?“.

Infine, Leonardo Lini è stato eliminato da Amici2022. Il ballerino ha voluto ringraziare Maria De Filippi: “Ci tengo a ringraziarti… Esperienza favolosa… Lasciare è difficile, però lo accetto“.

Nunzio Stancampiano batte Leonardo Lini: le sue dichiarazioni

Nunzio Stancampiano si è battuto al ballottaggio finale contro Leonardo Lini. Il ballerino, scelto da Raimondo Todaro, ha vissuto con ansia questo momento cruciale della puntata: “Nunzietto ha un po’ di ansia oggi… Alla grande, come devo stare?… Sto impazzendo“.

Nunzio Stancampiano ha detto la sua anche sul collega Leonardo Lini: “Meglio uscire contro di te, che uscire contro altra gente… Ti reputo valido… Fin da subito ci prendevamo in giro a vicenda… Sappiamo tutti e due quanto vale l’uno e quanto vale l’altro… Veramente bravo… Oggi non stai uscendo perché sei più scarso… Questione di preferenze, di gusto… Vali tanto“.

Sul suo percorso ad Amici ha aggiunto: “Sono contento del mio percorso… Non mi piace mai perdere… Qui ho imparato a perdere, perché reputo tutti fortissimi… Io nella vita non so perdere… Non c’è nulla d’impossibile in questa vita… Arrivavo secondo non uscivo di casa per un mese… Non ce la facevo“.