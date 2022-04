Mara Venier conduce Domenica In: gli ospiti e le anticipazioni della puntata in onda su Rai1 il 3 aprile

Mara Venier conduce un nuovo appuntamento di Domenica In nel pomeriggio del 3 aprile 2022 su Rai1. Tutti i temi e gli ospiti della puntata.

Mara Venier nella domenica pomeriggio di Rai1 conduce un nuovo episodio di Domenica In a partire dalle ore 14:00. Ill ventinovesimo appuntamento sarà suddiviso in due parti, con la prima improntata sulla triste attualità mondiale collegata al conflitto che si sta tenendo in Ucraina mentre la seconda sarà più leggera e condita da tanti ospiti legati al mondo dello del cinema e della televisione nostrana. Nel corso della puntata ampio spazio sarà dedicato anche alla musica che cercherà di regalare emozioni con la splendida voce di Noemi e la presenza di Vincenzo Mollica.

Domenica in: la ventinovesima puntata in onda su Rai1

Lo show ritorna in onda sul primo canale nel pomeriggio di domenica 3 aprile 2022.

A partire dalle ore 14:00 la zia degli italiani Mara Venier inizierà la puntata incentrando il discorso sulla terribile situazione che si sta vivendo in Ucraina, con l’intervento di importanti ospiti ed analisti tra i quali spicca Monica Maggioni, direttrice del TG1.

Alla fine di questo spazio ci sarà anche posto per l’esibizione della cantante Noemi che intonerà il leggendario brano di John Lennon dal titolo di Imagine. La stessa cantante sarà poi protagonista di una intervista con la conduttrice.

Tutti gli altri ospiti della puntata di domenica 3 aprile

La seconda parte di puntata alleggerirà i temi trattati dalla zia Mara che aprirà il suo salotto alle interessanti interviste agli ospiti arrivati in studio per lei e per il pubblico.

Spazio dunque alla lunga intervista di Claudio Amendola, che affronterà i temi legati alla sua carriera ed alla fiction Nero a metà in arrivo su Rai1.

Francesco Gabbani e Francesca Fialdini parleranno poi di Ci vuole un fiore, show green in arrivo venerdì 8 aprile in compagnia di tanti ospiti, ed il cantante si esibirà con meglio dei suoi successi canori.

Grande ospite di puntata sarà poi Vincenzo Mollica, storico critico televisivo e musicale, che ripercorrerà la sua carriera. Infine parteciperanno anche gli attori Alessandro Preziosi e Matilde Gioli protagonisti del film dal titolo Bla Bla Baby.