Mission Impossible – Rogue Nation: la trama, il cast e il trailer del film con Tom Cruise

Su Italia1 un’altra domenica da passare in compagnia dell’adrenalinico ciclo che vede impegnato il divo hollywoodiano nei panni del protagonista. La quinta avventura di Ethan Hunt va in onda sul canale Mediaset a partire dalle ore 21:20 circa quando in Mission Impossible – Rogue Nation sarà nuovamente alle prese con un compito quasi impossibile da portare a termine. Questa volta dopo aver intercettato in Bielorussia una vendita di gas nervino a dei terroristi, l’eroe e la sua squadra se la devono vedere con l’organizzazione nota come Sindacato che vuole sovvertire l’ordine mondiale a colpi di attentati terroristici.

Mission Impossible – Rogue Nation: le curiosità ed il cast del film

Mission: Impossible – Rogue Nation è una pellicola del 2015 diretto da Christopher McQuarrie, già regista del film Mission Impossible – Fallout andato in onda su Italia1 settimana scorsa e noto nel mondo del cinema maggiormente come sceneggiatore di molti film in collaborazione con Bryan Singer come quando nel 1996 ha vinto l’Oscar alla migliore sceneggiatura originale per il film I soliti sospetti.

Le riprese del quinto film della saga film hanno portato la troupe in giro per il mondo da Vienna al Marocco e fino in Inghilterra, in cerca delle location mozzafiato nelle quali gli attori hanno dato il meglio di loro.

Al fianco del divo Tom Cruise spiccano le partecipazioni di Jeremy Renner, Simon Pegg, Rebecca Ferguson, Ving Rhames e Alec Baldwin.

Mission Impossible – Rogue Nation: la trama della pellicola

Ethan Hunt parte subito fortissimo dopo aver sventato un attacco terroristico ed aver intercettato in Bielorussia una vendita di gas nervino proprio a dei terroristi. La sua missione però non è ancora conclusa visto che questa sarà solo la punta dell’iceberg dato che lui ed suo il team si devono occupano di distruggere proprio chi ci sta dietro a questo attacco.

L’eroe avrà a che fare con una organizzazione nota come Sindacato che come obiettivo ha quello di creare un nuovo ordine mondiale attraverso una serie di terribili attacchi terroristici.

