Un posto al sole anticipazioni delle puntate della soap da lunedì 4 aprile a venerdì 8 aprile: trama

Un posto al sole prende posto nel preserale di Rai3 con cinque nuovi episodi tutti da gustare. Lunedì 4 aprile 2022 a partire dalle ore 20:45 ripartono le vicende ambientate sotto il Vesuvio con i protagonisti della soap che cattureranno nuovamente l’attenzione del pubblico per cinque serate di fila. I cinque episodi faranno compagnia al pubblico di affezionati fino a concludersi venerdì 8 aprile 2022.

Un posto al sole: le anticipazioni delle puntate in onda dal 4 aprile

Un posto al sole: anticipazioni puntata in onda il 4 aprile 2022

Chiara ha ripreso a drogarsi mostrando le sue fragilità alla gente che le sta intorno, con Nunzio portato a reagire con grande rabbia visto che non vuole passare per il colpevole di questa delicata situazione.

Franco e Angela decidono di affrontare le difficoltà di Bianca a scuola sperando che la bambina cambi rotta. Giancarlo non riesce a nascondere la sua gelosia per il ritorno di Michele a Napoli.

Un posto al sole: anticipazioni puntata in onda il 5 aprile 2022

Ansioso di rasserenare Chiara dal tormento e dai problemi che la angosciano e la portano a fare uso di cocaina , Nunzio ne avrà per tutti ed andrà contro Ferri e Franco. Intanto Lara e Ferri continuano a tramare nell’ombra intenti a raccogliere i frutti delle loro strategie.

Il ritorno di Michele a Napoli creerà dei contraccolpi emotivi in famiglia e fra gli amici più cari, che non sanno se essere gioiosi o preoccupati per il ritorno.

Un posto al sole: anticipazioni puntata in onda il 6 aprile 2022

Michele è messo di fronte alla situazione del suo matrimonio con Silvia dopo mesi passati lontani e deve prendere una sofferta decisione sul destino del loro matrimonio. Reduce dalle tensioni con Ferri e Franco, Nunzio accetta finalmente la proposta che Chiara gli aveva fatto tempo fa. Franco e Angela sembrano più presi dalle loro incomprensioni che dalla situazione preoccupante di loro figlia Bianca.

Un posto al sole: anticipazioni puntata in onda il 7 aprile 2022

Primo giorno di supplenza di Viola nella classe di Bianca che sembra più tranquilla dopo lontananza della madre da Napoli, anche se la sua serenità è destinata a durare poco. Nunzio si prepara a lasciare per sempre la Terrazza mentre Giulia cercherà di fare ragionare Franco. Silvia troverà il sostegno di Giancarlo dopo aver appreso che il suo matrimonio è giunto al capolinea mentre Michele si chiede cosa fare della propria vita.

Un posto al sole: anticipazioni puntata in onda il 8 aprile 2022

Angela riparte lasciando soli Franco e Bianca che sembra ad un passo dal cadere di nuovo nel vortice della pericolosa web challenge.

Fabrizio mette al corrente Marina di una notizia inaspettata che la travolgerà mettendola di fronte a una difficile decisione. Alberto riporta Federico da Clara e la donna scopre che qualcosa lo ha fatto arrabbiare.