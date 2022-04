Uomini e Donne anticipazioni: torna nel dating show uno dei Cavalieri più amati, ritorno di fiamma in vista?

I protagonisti del parterre di Uomini e Donne appassionano il pubblico televisivo con le loro vicende amorose. Ma ogni settimana nuovi Cavalieri e Dame vengono selezionati dalla redazione dal dating show e aggiunti al gruppo dei protagonisti.

Secondo le anticipazioni di Uomini e Donne, nella registrazione dell’1 aprile, un Cavaliere molto amato e noto è tornato nel dating show, come riportato dalla pagina Uominiedonneclassicoeover.

Si tratta di Riccardo Guarnieri, storico ex di Ida Platano. La Dama, soltanto un mese fa, è scoppiata a piangere durante una registrazione di Uomini e Donne proprio ricordando il Cavaliere.

Tra i due si accenderà di nuovo la scintilla?

Uomini e Donne anticipazioni: Riccardo Guarnieri di nuovo in studio

Ida Platano ha appena chiuso una frequentazione importante con Alessandro Vicinanza, anche se, tra i due, gli scontri non sono ancora finiti. La Dama bresciana si è detta innamorata del Cavaliere, ma il ragazzo, invece, non è riuscito a sviluppare dei sentimenti per la Dama.

Secondo le anticipazioni di Uomini e Donne, nelle prossime puntate del dating show, però, Ida Platano riceverà una sorpresa gradita. Riccardo Guarnieri, infatti, tornerà a far parte del parterre del programma televisivo.

La Dama bresciana sarà contenta di rivedere il suo ex e si commuoverà. I due protagonisti di Uomini e Donne balleranno insieme.

Uomini e Donne anticipazioni registrazione 1 aprile

Secondo le anticipazioni di Uomini e Donne, presto rivedremo in puntata Riccardo Guarnieri.

Nella registrazione dell’1 aprile, infatti, il Cavaliere è tornato a far parte del parterre del dating show. Ma questa puntata di Uomini e Donne riserverà al pubblico televisivo anche altre sorprese.

Bruno e Vincenza, infatti, hanno deciso di non proseguire la loro conoscenza a causa di una lite. Luca Salatino ha scelto di portare in esterna, nuovamente, Aurora, una nuova corteggiatrice.

Mentre Tina Cipollari ha discusso ancora con Pinuccia Della Giovanna.