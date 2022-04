Belén e Cecilia Rodriguez e gli aneddoti shock sugli ex fidanzati: lo spiazzante racconto a Verissimo

L’interviste delle sorelle Rodriguez a Verissimo è stata anche l’occasione per raccontare qualche aneddoto del passato. Belén e Cecilia, parlando di gelosia, ricordano un doppio episodio in cui entrambe si sono lasciate andare alla rabbia contro i rispettivi ex ragazzi. Se Cecilia ha lanciato al suo ex un posacenere in testa, Belén ha utilizzato direttamente un cactus nientemeno che contro Fabrizio Corona: il racconto.

Belén e Cecilia e gli aneddoti sugli ex: “Ha lanciato un posacenere“

A Verissimo Belén e Cecilia Rodriguez hanno rilasciato un’intima intervista, parlando del loro rapporto e della storia della loro famiglia.

Tra le tante sorprese ricevute, anche un dolce video-messaggio da parte di mamma Veronica che le ha fatte commuovere in studio. Tuttavia l’intervista ha toccato anche argomenti un po’ più spinosi, come quello legato alla gelosia. Entrambe hanno confessato di essere parecchio gelose e hanno raccontato qualche aneddoto del passato: al centro le storie d’amore con i loro ex.

Parlando della sorella Cecilia, Belén ricorda un aneddoto: “Ha lanciato un posacenere in testa a un ragazzo, che se lo meritava tra l’altro. L’ha mandato in ospedale, cinque punti di sutura. È tremenda“.

La sorella conferma quanto raccontato, esclamando divertita: “Sì, è capitato. Il posacenere l’ho poi nascosto, altrimenti mi vergognavo ogni volta che lo vedevo“. Belén scherza sulle reazioni talvolta eccessive della sorella, confessando: “Lei ha fatto il gesto ma non pensava di beccarlo. Noi la prendiamo sempre in giro perché fa delle scenate che hanno un inizio ma non hanno una fine“.

Belén e il gesto contro Fabrizio Corona: “Se lo meritava“

Tuttavia anche la stessa Belén Rodriguez non si è privata di aprire i cassetti dei ricordi e raccontare un suo personale aneddoto.

Questa volta il “malcapitato” della situazione è nientemeno che uno dei suoi più celebri ex: Fabrizio Corona.

La showgirl svela: “Io una volta ho lanciato un cactus, l’ho centrato in pieno. Volete sapere a chi? A Corona. Non mi faceva uscire dalla stanza, io volevo andare via perché me ne aveva combinata un’altra. La prima cosa vicina a me era un cactus, gliel’ho lanciato e non ti dico, per spinzettarlo ci ho messo una giornata intera. Ma se lo meritava“.

In studio scoppiano le risate, con la stessa Silvia Toffanin che esclama divertita: “Io non so se vengo a casa vostra comunque“.