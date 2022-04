Eleonora Giorgi posta su Instagram il video con il nipote: l’attrice sempre più innamorata di Gabriele

Il 19 febbraio 2022 è nato Gabriele Ciavarro, il figlio di Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro. La nonna, Eleonora Giorgi, si è dimostrata fin da subito molto contenta dell’arrivo del piccolo. Poche ore fa ha pubblicato su Instagram un video in cui tiene in braccio il nipotino con molto affetto.

Eleonora Giorgi pubblica un video su Instagram con il nipotino

Eleonora Giorgi è diventata nonna del piccolo Gabriele il 19 febbraio 2022. Dopo che la notizia è stata diffusa sui social dai genitori, anche l’attrice ha voluto far sapere ai suoi followers la bellissima notizia. Il giorno della sua nascita ha pubblicato una foto della mano del neonato scrivendo sotto al post: “Nonna Ele!

Feliceeeee! Benvenuto Gabriele!!” Il post ha avuto un bel riscontro tra il pubblico, tanto che in pochissimi secondi ha avuto subito migliaia di like e commenti.

Nei giorni successivi ha postato altre foto con il nipotino e poche ore fa ha pubblicato un tenero video che li ritrae insieme. Eleonora tiene in braccio il piccolo Gabriele mentre una voce esterna dice: “Gabry.. ma che ti fa la nonna?” e ”Wow che occhioni blu”.

La storia d’amore di Clizia e Paolo e il loro primo figlio insieme

I due si sono conosciuti nella casa del Grande Fratello, nel 2020.

Clizia era appena uscita da una storia d’amore un po’ tormentata e sembrava non essere pronta a iniziare una nuova relazione. Ma Paolo è riuscito a darle la serenità e la tranquillità che lei cercava. Così si sono fidanzati all’interno della casa più spiata d’Italia nonostante le molte critiche sulla loro differenza di età. Clizia infatti ha 11 anni in più di lui, ma per loro non è mai stato un problema,

Usciti dal GF vip hanno deciso di andare a vivere insieme a Roma e hanno sempre reso partecipi i followers dell’evento, pubblicando immagini della loro casa.

Dopo un periodo di convivenza lei stessa ha ammesso in un’intervista di volere un bambino: “Non ci siamo ancora messi all’opera, ma prima o poi ci piacerebbe”.

La notizia è poi arrivata dai due gieffini, tramite Instagram. Hanno pubblicato una foto dell’ecografia di Clizia.

Qualche giorno prima della nascita del piccolo Gabriele, i due sono stati anche ospiti al Grande Fratello Vip per portare una dimostrazione di amore ai nuovi concorrenti. Ma soprattutto tornando nel giardino del GF vip, hanno potuto rivivere i momenti più importanti della loro storia d’amore, iniziata proprio in quella casa.