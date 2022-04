Ida Platano sotto accusa a Uomini e Donne, la Dama bresciana si difende: “Mi può venire veramente nonno”

Giornata di accuse velenose a Uomini e Donne il 4 aprile. Infatti, Pinuccia Della Giovanna ha svuotato il sacco, rivelando cosa pensa, davvero, di Ida Platano. La Dama, infatti, ha accusato la compagna di parterre di corteggiare Alessandro Rausa, molto più grande di lui.

Ida Platano, inoltre, ha avuto, nuovamente, di che discutere con Alessandro Vicinanza, duramente attaccato da Gianni Sperti.

Le accuse di Pinuccia Della Giovanna a Ida Platano a Uomini e Donne

Si può dire tutto di Pinuccia Della Giovanna. La Dama, infattim è a tratti esibizionista, arrogante, con manie da protagonismo e chi più ne ha più ne metta, ma nella puntata del 4 aprile di Uomini e Donne se n’è uscita con un trovata eccezionale.

Pinuccia Della Giovanna ha accusato Ida Platano, che non se li prende se non sono boni, di corteggiare il novantenne Alessandro Rausa: “Questa bella ragazza qua ti corteggia… Pochettino si, pochettino ti piace, non dirmi di no. Anche la Gemma“.

Ida Platano si è difesa dall’accusa: “Sai che mi può venire veramente nonno Alessandro? Io posso essere sua nipote, secondo te io corteggio Alessandro?” . Siccome siamo nel modo del surreale, la Dama bresciana non ha lasciato cadere l’accusa assurda, ma ha, perfino contrattaccato: “Tu eri gelosa quando io ballavo con lui… Me l’ha detto anche Alessandro“.

Alessandro Rausa, probabilmente, si è esaltato per questa lotta, tra donne, per lui e ha provato a scrollarsi di dosso Pinuccia Della Giovanna per l’ennesima volta: “Io non devo chiedere il permesso a nessuno. Come devo dirtelo?“. Il nonnino, sotto sotto, un po’ ci spera in Ida Platano.

Ida Platano: ancora polemiche con Alessandro Vicinanza a Uomini e Donne

Per quanti mesi dovremo parlare ancora di Ida Platano e Alessandro Vicinanza?

Non si è innamorato pover’uomo, stop, lasciatelo stare.

E invece no, doveva per forza provare qualcosa per la Dama bresciana. Poi in base a cosa? Un mistero.

Gianni Sperti, anche nella puntata del 4 aprile, ha fatto il suo solito predicozzo al povero malcapitato: “Mentre uscivi con Ida pensavi a Federica”, pungendo, però anche Tina Cipollari: “Non sei a favore delle donne”. La domanda, quindi, sorge spontanea. Da anni Gianni Sperti esalta e difende Ida Platano da tutto e tutti. A questo punto, perché non se la prende lui?

Che poi Ida Platano ha già i suoi problemi a cui pensare. Ilie, infatti, neanche è uscito con lei, che già ha affermato: “Follia… Volevo scappare ieri“.

Auguri!