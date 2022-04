Lory Del Santo accusata in diretta da alcuni naufraghi a L’Isola dei Famosi: “Mette zizzania e fa litigare”

Lory Del Santo finisce nel mirino delle critiche di alcuni naufraghi a L’Isola dei Famosi. L’attrice viene infatti tacciata da alcuni compagni di viaggio di falsità e di mettere zizzania alle spalle del gruppo per creare dissapori. Nella puntata di questa sera i diretti interessati spiegano cosa non sopportano di lei, la quale replica difendendosi dalle accuse: dallo studio interviene anche Vladimir Luxuria.

Lory Del Santo nel mirino del gruppo: le accuse all’attrice

A L’Isola dei Famosi crescono a dismisure il malumori verso una delle grandi protagoniste di questo inizio edizione: Lory Del Santo, in coppia nel reality con il compagno Marco Cucolo.

All’attrice, in particolare, viene data colpa di non essere pienamente trasparente e di tramare alle spalle del gruppo cercando di mettere zizzania per destabilizzarlo. In particolare Blind, Roberta Morise ed Estefania Bernal hanno rivolte dure critiche alla compagna di viaggio, come confermato anche questa sera in puntata.

“Io non ho ancora ben capito Lory che gioco stia facendo – confessa la Morise titubante. – Non mi piace, non la vedo sincera, salta fuori come un fungo ogni qualvolta vede una telecamera, non ha mai chiesto nulla della nostra vita perché non ha interesse, se non quello di mettere un po’ di zizzania alle spalle“.

Dello stesso avviso Estefania: “Non mi piace che lei parla dietro con altre persone invece di venire a dire le cose in faccia“. E anche Blind parla di presunte strategie con l’unico intento di creare dissapori nel gruppo: “I miei problemi li ho affrontati sempre e la cosa che non sopporto è quando le persone parlano dietro: se hai un problema con me o con il gruppo, prendimi da parte e parlaci. Vivere con una persona che mette zizzania e fa litigare la gente non mi piace“.

Lory Del Santo replica, Vladimir Luxuria la gela

In Palapa Lory Del Santo replica a tutte le accuse, in particolare a quella che la vorrebbe troppo esposta quando si avvicina alle telecamere: “Io non so in Italia che problemi abbiate, ma qui ne abbiamo tantissimi.

Uno di questi è: se si parla quando ci sono le telecamere non va bene perché ti vuoi far vedere, se si parla quando non ci sono le telecamere vuol dire che complotti.

Se non parli, vuol dire che non ti esprimi e quindi ti nascondi: è impossibile sapere come comportarsi. Oggi ho chiesto a tutti: datemi degli indizi su come mi devo comportare, e io lo farò. Tutti oggi hanno detto che io parlo quando ci sono le telecamere, il problema è che le telecamere ci sono h24“.

Tuttavia dallo studio interviene Vladimir Luxuria, che ricorda la vittoria di Lory Del Santo a L’Isola dei Famosi nella terza edizione. L’opinionista ritiene quindi che l’attrice non sia così smarrita come voglia far sembrare: “Hai sempre questo sguardo smarrito, con gli occhi aperti, invece tu hai già vinto l’Isola, conosci bene i meccanismi e quindi sei molto meno smarrita di quanto vuoi far apparire“.