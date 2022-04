Non è l’Arena, Massimo Giletti a Odessa non interrompe la diretta e mostra tutto: le parole fuori onda e il caos

Massimo Giletti si trova ad Odessa, in pieno territorio di bombardamenti. I suoi servizi “dal fronte” continuano però a non convincere gli spettatori a casa che, anziché essere colpiti per il lavoro del conduttore di Non è l’Arena, si trovano spesso a criticare il modus operandi di Giletti. Non sono mancate critiche neanche dopo quest’ultima puntata, nella quale alcune dichiarazioni ed alcuni “slanci” di Massimo Giletti hanno scatenato la reazione del pubblico sui social.

Massimo Giletti non interrompe la trasmissione nonostante i bombardamenti

Nella puntata di Non è l’Arena di ieri, Massimo Giletti è andato in onda come inviato da Odessa, luogo di attuali feroci bombardamenti e guerriglie.

Il conduttore è andato in onda davanti al portone di un edificio, circondato da sacchi di sabbia, ed ha raccontato di essere molto vicino ai luoghi dove in quello stesso momento stavano avvenendo delle esplosioni. Per questo motivo i giornalisti sul posto hanno dovuto interrompere le trasmissioni, anche se, benché le forze ucraine dicessero di doversi mettere al riparo, Giletti ha continuato fino all’ultimo a stare davanti alle telecamere. “Quello che vi possiamo dire è che i botti si sono sentiti molto forti anche in questo posto” ha detto il conduttore, poi continuando con una frecciatina: “Lo dico perché a differenza di quanto scritto da qualcuno con molta ironia non siamo al Grand Hotel”.

Il momento più teso è però arrivato subito dopo quando Massimo Giletti si è girato guardando un punto non meglio identificato dietro le quinte, ha esclamato: “We stay here, come on!” (“Noi stiamo qui dài!”) rivolgendosi con ogni probabilità a chi diceva loro di doversi allontanare per questioni di sicurezza. In chiusura di servizio, inoltre, si sarebbe sentita la voce di Giletti, forse ignaro di avere i microfoni aperti, dire: “Non rompere i co***oni”.

Twitter esplode coi commenti su massimo Giletti: “Parla da solo”

Ovviamente sono subito esplosi i commenti su twitter, soprattutto critici nei riguardi del fatto che Giletti si fosse espresso con tono particolarmente forte nei confronti di chi gli stava dicendo di proteggersi e parlava nel riguardo della sua salute.

Inoltre, molti criticano il fatto che Giletti abbia mostrato immagini che le forze ucraine avevano vietato di mostrare per ragioni strategiche. Selvaggia Lucarelli ad esempio ha commentato: “Per ragioni di sicurezza e strategia il governo ucraino ha vietato la pubblicazione di immagini dei bombardamenti alle infrastrutture, lo ha spiegato molto bene la giornalista prima ospite di In onda.

Alcuni giornalisti sono stati espulsi. Giletti ovviamente sta mostrando tutto”.

Alcuni addirittura dubitano del fatto che le frasi in inglese pronunciate da Massimo Giletti fossero rivolte a una persona reale: “Si capisce benissimo che parla da solo quando vuole far credere che l’esercito gli crea difficoltà per la diretta”. Altri invece commentano: “#Giletti si lamenta delle condizioni in cui sta facendo la trasmissione da Odessa.

Ma CHI glielo ha ordinato di andare in Ucraina? Non poteva stare a Roma?”.