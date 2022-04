Red stasera su Italia 1: di cosa parla il film con Bruce Willis, John Malkovich e Morgan Freeman. Trama e cast

La proposta di Italia1 per la prima serata di lunedì 4 aprile 2022 è la pellicola action condita da un cast stellare nel quale spiccano i divi Bruce Willis, John Malkovich, Helen Mirren e Morgan Freeman. I conosciuti attori nel film Red, quello dove sono tutti Retired, extremely dangerous ossia in pensione ed estremamente pericolosi. La pellicola è liberamente ispirato al fumetto DC Comics nel quale quattro agenti della Cia in pensione, tornano in gioco per catturare un pericoloso killer che manipola oggetti d’altra tecnologia e che li vuole fare fuori. Le curiosità, la trama completa ed il cast della pellicola Red in onda su Italia1 a partire dalle ore 21:20 di lunedì 4 aprile 2022.

Red: le curiosità ed il cast del film

Red è un film del 2010 girato da Robert Schwentke, basato sull’omonimo fumetto scritto dalla penna di Warren Ellis e disegnato da quella di Cully Hamner e poi pubblicato da DC Comics. Il genere della pellicola è un mix ben bilanciato tra un action nudo e crudo ed una commedia che da il giusto contorno alle gesta dei protagonisti.

I personaggi principali sono interpretati da divi riconosciuti di Hollywood come Bruce Willis, che recentemente ha dato un dispiacere ai fan svelando la sua uscita di scena dai set cinematografici a causa di un problema di salute, Morgan Freeman, Helen Mirrer, Mary-Louise Parker, John Malkovich, Karl Urban e Rebecca Pidgeon.

Red e i servizi segreti: la trama della pellicola

Quattro agenti della Cia ormai in pensione devono tornano in gioco per mettere fine ai piani di un pericoloso killer che ha tutte le intenzioni di porre fine alle loro vite. La trama prende il via quando Frank Moses, anche egli ex agente della CIA, vive una vita tranquilla fino al giorno in cui un proprio l’assassino hi-tech si presenta alla sua porta per cercare di ucciderlo.

L’uomo riesce a scamparla e ricostituisce la sua squadra di un tempo per rivivere le stesse emozioni ormai andate in soffitta.