Tommaso Zorzi e la festa di compleanno tra ospiti Vip e grande commozione: il messaggio su Instagram

Festeggiamenti in pompa magna per Tommaso Zorzi, che ha celebrato i 27 anni con una serata anni '90. Ospiti numerosi Vip, a seguire il commosso messaggio social dell'influencer.

Week-end di importanti festeggiamenti per Tommaso Zorzi, che sabato ha compiuto 27 anni e si è circondato dell’affetto dei più cari. Il vincitore del Grande Fratello Vip ha organizzato una serata anni ’90 in un locale milanese: al suo compleanno tanti ospiti illustri, da Aurora Ramazzotti a numerosissimi ex concorrenti del reality. L’influencer, a seguire, ha condiviso una foto che lo ritrae commosso e sorridente.

Tommaso Zorzi festeggia 27 anni: parata di Vip nella serata del compleanno

Il 2 aprile scorso è stato un giorno di grandissimi festeggiamenti per Tommaso Zorzi, che è stato protagonista di un super party per il suo 27° compleanno.

L’influencer ha voluto fare le cose in grande nel week-end, organizzando una serata anni ’90 tutta musica e divertimento in un locale di Milano. Presente a questa occasione così speciale una vera e propria parata di Vip: super ospite della serata Ivana Spagna, che si è scatenata tra canti e balli. Ma anche le influencer Aurora Ramazzotti, grandissima amica di Zorzi, Giulia De Lellis e Chiara Biasi.

Tantissimi anche gli ex concorrenti del Grande Fratello Vip che hanno preso parte alla sua edizione: Francesco Oppini, Elisabetta Gregoraci, Stefania Orlando, Maria Teresa Ruta, Andrea Zenga, Rosalinda Cannavò, Sonia Lorenzin, Cecilia Capriotti, Pierpaolo Pretelli, Giulia Salemi e Andrea Zelletta assieme alla fidanzata Natalia Paragoni.

Segno che i rapporti sono rimasti decisamente buoni anche dopo la loro avventura nella Casa di Cinecittà, conclusasi più di un anno fa. Presente anche la stilista Elisabetta Franchi e, ovviamente, gli affetti più cari di Tommaso Zorzi: tra questi la madre, la sorella Gaia e il fidanzato Tommaso Stanzani, del quale aveva parlato nell’intervista rilasciata a Verissimo proprio nella puntata di questo sabato.

Tommaso Zorzi dopo i festeggiamenti: il messaggio social

A distanza di poche ore dai sontuosi festeggiamenti milanesi, Tommaso Zorzi ha voluto condividere uno scatto della serata in una Instagram story.

La foto lo ritrae in tutta la sua eleganza, con un outfit total fucsia e con il microfono in mano, probabilmente durante il momento del discorso. Gli occhi sono emozionati per tanta felicità, come scrive anche a corredo dello scatto: “Occhi lucidi e tanto amore. Sono un ragazzo fortunato“.