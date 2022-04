Amici, Rudy Zerbi confessa l’errore di valutazione su una ex allieva oggi grande star della musica

In tempi non sospetti Rudy Zerbi ha sottovalutato un'allieva di Amici, che nel giro di poco tempo si è invece affermata come vera e propria star della musica italiana.

Nella grande famiglia di Amici c’è ance Rudy Zerbi, entrato a far parte del talent come insegnante nell’ormai lontano 2009. Di artisti, in tutto questo tempo, ne ha valutati tantissimi e ad oggi sente di aver commesso anche qualche errore come prof del programma.

Di recente infatti il discografico è tornato a parlare dello show di Maria De Filippi e ha ammesso commesso un errore con una delle artiste che hanno fatto parte della scuola di canto e danza. La ragazza, che Zerbi aveva sottovalutato, è difatti divenuta una delle voci più apprezzate del panorama italiano. Ecco a chi si riferisce il prof.

Rudy Zerbi ammette l’errore commesso con un’ex allieva di Amici

Anche i migliori sbagliano, ma l’importante di solito è ammettere l’errore. Lo sa bene Rudy Zerbi, che proprio di recente, nel corso della sua intervista per TV Sorrisi e Canzoni ha raccontato di aver sbagliato nei confronti di un’ex allieva di Amici.

Correva l’anno 2010 e tra gli artisti della scuola di Maria De Filippi c’era anche Emma Marrone, che a quanto pare l’insegnante aveva completamente sottovalutato. “Ci tengo a dire che ho il rammarico di non aver capito fino in fondo, a suo tempo, il grande talento di Emma Marrone” racconta il prof.

Quell’anno però Zerbi non aveva lo stesso ruolo che ricopre ora nel programma e, dunque, in un certo senso il suo errore è certamente perdonabile: “Non ero ancora prof, andavo ad Amici da discografico. È importante ammettere i propri errori” conclude poi, specificando dunque che il suo giudizio non ha mai intaccato la carriera della star.

Emma Marrone, infatti, non solo ha vinto la nona edizione del talent show ma ad oggi è una delle voci più apprezzate del panorama italiano. Sembra insomma che in quell’occasione Rudy Zerbi non sia stato abbastanza lungimirante ma, come anticipato, le sue riserve non hanno certo creato problemi alla carriera dell’artista.

Rudy Zerbi e Alessandra Celentano si esibiscono sulle note de La Notte Vola

Rudy Zerbi è ormai uno dei volti storici di Amici, dal momento che la sua prima apparizione nel programma risale al 2009.

Negli anni ha dimostrato non solo di essere un ottimo insegnante, ma anche un intrattenitore niente male.

Quest’anno è in coppia con Alessandra Celentano e i due hanno mostrato al pubblico di sapersi mettere in gioco in ogni situazione. Nel corso della puntata del 2 aprile, infatti, il duo si è esibito sulle note de La Notte Vola di Lorella Cuccarini.

Lanciando il guanto di sfida ai propri colleghi Raimondo Todaro e Lorella Cuccarini, hanno riscritto le parole della canzone e si sono lasciati andare ad una performance con indosso una parrucca biondo platino.

I due prof hanno così commentato la loro esibizione prima di iniziare: “Lo faremo a modo nostro… E non dormite aspettando domani… Per interpretare al meglio la Notte Vola… Da una settimana mangiamo… Come farebbe Lorella Cuccarini… Presentateci come Lorello e Lorella“.