Rudy Zerbi e Alessandra Celentano riscrivono la Notte Vola: “Siamo Zerbi e Cele i più fighi della tele”

Nel corso della puntate serali di Amici2022 a sfidarsi non sono stati solo gli allievi, ma anche alcuni professori. Nella prima puntata, infatti, Rudy Zerbi e Alessandra Celentano hanno vestito i panni di due suore per interpretare Sister Act. Nel secondo episodio serale del talent show, invece, i due professori hanno messo in scena la sigla di Heidi.

Il guanto di sfida tra professori, nella puntata del 2 aprile era incentrato, invece, sul brano La Notte Vola di Lorella Cuccarini. Rudy Zerbi e Alessandra Celentano hanno riscritto le parole della canzone e si sono esibiti con una parrucca biondo platino.

Rudy Zerbi e Alessandra Celentano lanciano un guanto di sfida ai colleghi

Nella puntata del 2 aprile del serale di Amici, per la prima volta, sono stati i professori Rudy Zerbi e Alessandra Celentano a lanciare un guanto di sfida a Raimondo Todaro e Lorella Cuccarini: “Abbiamo anche un conto da regolare perché non c’è due senza tre… Ci vogliamo togliere lo sfizio di vincere la terza”.

I due maestri hanno deciso di affrontare i colleghi sul brano La Notte Vola, proprio di Lorella Cuccarini: “Per due settimane abbiamo accettato, secondo noi abbiamo anche vinto… Sfidarvi sul brano che è entrato nella storia della televisione italiana… Abbiamo scelto la Notte Vola di Lorella Cuccarini… Siamo pronti a sorprendervi e lasciarvi a bocca aperta. Che vinca il migliore, cioè noi”.

Gli sfidanti hanno accettato di buon grado la sfida: “Una carezza… Forse non sanno quello che fanno”.

La Notte Vola di Alessandra Celentano e Rudy Zerbi

Alessandra Celentano e Rudy Zerbi si sono esibiti ad Amici sulle note della hit La Notte Vola, ma cambiandone il testo: “Lo faremo a modo nostro… E non dormite aspettando domani… Per interpretare al meglio la Notte Vola… Da una settimana mangiamo… Come farebbe Lorella Cuccarini… Presentateci come Lorello e Lorella“.

Alessandra Celentano ha lanciano una frecciatina a Raimondo Todaro durante la sua esibizione: “Caro Todo tu non t’arrabbiare se ti serve t’insegno a ballare”. Mentre il ritornello della canzone recitava: “Balliamo meglio noi, cantiamo meglio noi… Siamo Zerbi e Cele i più fighi della tele”. I due professori hanno ballato e cantato, indossando una parrucca bionda.

Maria De Filippi ha commentato l’esibizione: “Avete cercato di corrompere la giuria… Un trenino di Capodanno improbabile”. Ma la critica più dissacrante è arrivata da Stefano De Martino: “Per il loro show io avrei pagato il biglietto stasera… Per il loro avrei pagato per non vederlo”.