Rudy Zerbi interpreta Heidi con Alessandra Celentano, Maria De Filippi commenta: “Non saprei come definirli”

Per la sfida tra professori della seconda puntata di Amici, Rudy Zerbi e Alessandra Celentano hanno messo in scena Heidi. Maria De Filippi ha commentato la scena.

Nel corso delle varie puntate del serale di Amici, gli allievi della scuola si esibiscono, mettendo in luce il loro talento. Non mancano, però, spesso, anche gli scontri tra i professori, per difendere i loro ragazzi. Nel corso della puntata serale del 26 marzo, Alessandra Celentano, infatti, ha avuto uno scambio d’opinioni con Raimondo Todaro.

I professori del talent show di Canale 5 sono protagonisti, anche, di una particolarissima sfida a suon di canto e danza. Nella prima puntata, Rudy Zerbi e Alessandra Celentano hanno interpretato Sister Act.

Nella puntata del 26 marzo, invece, i due professori di Amici hanno messo in scena due famosi telefilm: La Famiglia Addams e Heidi.

Maria De Filippi introduce la sfida tra professori ad Amici

Anche nella seconda puntata serale di Amici, c’è stato spazio per una sfida tra i professori. Maria De Filippi ha presentato il tema scelto: “Omaggiare la storia dei telefilm di tutti i tempi… W le sigle dei telefilm“.

Lorella Cuccarini e Raimondo Todaro hanno deciso d’interpretare: “Tre celebri sigle di telefilm”. I due professori di Amici si sono esibiti sulle note di Love Boat, Friends e Happy Days. Maria De Filippi ha introdotto anche gli altri sfidanti, Rudy Zerbi e Alessandra Celentano: “Non saprei come definirli”.

I due professori hanno scelto d’interpretare prima La Famiglia Addams e, in seguito, Heidi.

Su quest’ultima esibizione, la conduttrice ha detto la sua opinione: “Il secondo puoi svenire”. Stefano De Martino ha commentato con ironia: “Peggio di Sister Act non può essere”.

Rudy Zerbi e Alessandra Celentano mettono in scena Heidi ad Amici

Rudy Zerbi e Alessandra Celentano hanno risposto con molta sicurezza al guanto di sfida dei colleghi: “Si sono messi nei guai però… Hanno deciso di perdere ancora, lanciando un altro guanto di sfida… Non hanno capito con chi hanno a che fare”.

I due professori si sono calati nei panni dei personaggi de La Famiglia Addams. In seguito, Rudy Zerbi ha interpretato Heidi e Alessandra Celentano il famoso nonno della serie televisiva.

Il commento del giurato Emanuele Filiberto sull’esibizione è stato molto diretto: “Rudy è inguardabile”. La sfida è stata vinta, nuovamente, da Lorella Cuccarini e Raimondo Todaro.