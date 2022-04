Annalisa e Cora, mamma e figlia scomparse da Lecco: “sono fuggite” da 3 settimane. Dove si trovano

Ci sono finalmente novità sulla mamma e la figlia di 9 anni scomparse 3 settimane fa dalla provincia di Lecco. Avevano fatto perdere le loro tracce dopo aver disdetto l’affitto e le utenze, lasciando pensare che si trattasse di una fuga pianificata.

Mamma e figlia scomparse a Lecco, svolta nel caso: stanno bene

Le indagini dei carabinieri hanno permesso un’importante svolta nelle ricerche di Annalisa e Cora, madre e figlia di cui si erano perse le tracce 3 settimane fa a Olgiate Molgora, in provincia di Lecco. La Procura di Lecco ha rilasciato una nota stampa in cui ha segnalato che Annalisa e Cora non sono in pericolo di vita e che sono in buone condizioni di salute.

La donna era diretta con la figlia in Centro America, dopo aver fatto scalo in Spagna. Ora potranno tornare in Italia. Nel frattempo, emergono nuovi dettagli che suggeriscono come la fuga fosse stata organizzata già da tempo.

Le possibili cause che avrebbero portato alla fuga di Annalisa e Cora da Lecco

Annalisa ha fatto perdere le sue tracce e quelle della figlia Cora poco prima dell’incontro con il giudice che avrebbe deciso sull’affido della bambina. I due figli maggiori della donna, di 12 e 14 anni, erano infatti già stati affidati al marito, da cui si è separata nel 2014.

Si ipotizza che possa essere stato questo il motivo della fuga: il timore di vedersi sottratta anche Cora e di poterla vedere soltanto ogni due settimane.

Secondo quanto comunicato dalla procura di Lecco, nei mesi precedenti Annalisa aveva seguito lezioni di spagnolo, aveva confidato agli amici il suo desiderio di trasferirsi all’estero e, prima di allontanarsi con Cora, aveva disdetto sia l’affitto sia le utenze della sua abitazione. Aveva anche svuotato il proprio appartamento. Per questo caso, la procura ha aperto un fascicolo per sottrazione di minore.