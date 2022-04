Estefania Bernal e Roger Balduino si scambiano un bacio in diretta all’Isola dei Famosi: scoppia la passione

È arrivato il primo atteso bacio a L’Isola dei Famosi 2022. Dopo giorni di conoscenza reciproca, Estefania Bernal e Roger Balduino hanno abbattuto titubanze e timori e si sono lasciati travolgere dal sentimento. Ilary Blasi ha voluto parlare del loro rapporto e il modello, parlando del bacio con Estefania delle scorse ore, gliene ha scoccato uno decisamente più passionale in diretta: i commenti in Palapa e in studio.

Roger ed Estefania: scatta il bacio in diretta a L’Isola dei Famosi

A L’Isola dei Famosi è esplosa la passione tra due giovanissimi naufraghi che, negli scorsi giorni, si sono decisamente avvicinati: Roger Balduino ed Estefania Bernal.

I due modelli sin dall’inizio hanno manifestato interesse l’uno per l’altra, senza però spingersi oltre per timori o incertezze. Tuttavia negli ultimi giorni non hanno più voluto nascondersi e, in Honduras, si sono lasciati andare ai baci e alle coccole. Ilary Blasi commenta in diretta quanto accaduto, parlando ironica delle titubanze in particolare di Roger: “Com’è andato sto bacio? Io mi aspettavo una cosa più passionale“.

Tuttavia il modello mostra a tutti la profonda complicità instaurata con Estefania ed esclama: “Come, così?“. E, a seguire, la bacia con fare passionale e lo studio esplode in un boato di urla e applausi.

Roger ed Estefania: le reazioni dallo studio sul bacio appassionato in diretta

Estefania Bernal svela come sia stata lei a compiere il primo, decisivo passo: “Alla fine sì, avevamo detto che lui doveva fare il primo passo e non è stato così. Ma va bene lo stesso“. Dallo studio intervengono conduttrice e opinionisti, a cominciare da Nicola Savino che si rivolge ironico ad Ilary Blasi per aver insistito nel vedere quel bacio tra i due naufraghi: “Vabbè, ma gliela state cucinando troppo.

Li spingete a limonare“. La conduttrice, parlando di Roger, ribatte: “L’abbiamo un po’ incoraggiato perché era un po’ insicuro“.

Anche Vladimir Luxuria si espone sullo scottante affaire sentimentale in Honduras: “Oggi come oggi, ci sono questi maschietti che si sentono molto belli, e la donna si aspetta che sia lui a fare il primo passo“. Dalla Palapa prende parola Roger Balduino, che spiega per quale motivo sia così intimorito e non si sia spinto oltre: “C’è sempre qualcuno dietro a noi, non siamo mai soli“.