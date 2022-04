Laura Pausini, la vita privata: chi sono il compagno Paolo Carta, la famiglia e la figlia Paola nata nel 2013

Laura Pausini è una delle più celebri cantanti italiane che ha realizzato una carriera importante sia nel nostro paese che all’estero. Fin dagli esordi la vita privata e lavorativa si sono intrecciate. Oggi è felicemente fidanzata con il compagno Paolo Carta con cui 9 anni fa ha avuto una figlia.

Laura Pausini, gli amori: da Alfredo Cerruti a Gabriele Parisi

Nella sua vita Laura ha avuto 2 relazioni importanti, prima di arrivare a conoscere quello che è il suo attuale compagno.

Il suo storico amore è Alfredo Cerruti junior. I due si sono trovati sull’ambito lavorativo, in quanto lui era il suo manager.

La loro relazione durò 10 anni e al momento della rottura la cantante soffrì molto. Lei stessa ammette in un’intervista a Vanity Fair che dopo la rottura avrebbe avuto una fase di “reazione” al dolore: “Mi sono messa a fare tutte quelle cose che non avevo mai fatto all’età giusta, come andare in discoteca. Ho accettato la compagnia di uomini che, lo capivo subito, non avevano intenzioni serie Questa fase leggera mi è servita a capire ancora di più che io voglio sentirmi legata per sempre allo stesso uomo. La mia natura è quella della moglie e della madre”.

Dopo qualche anno, nel 2003, intraprese una relazione con il suo nuovo manager, Gabriele Parisi.

Laura sperava di aver trovato l’uomo della sua vita, con cui condividere tutto, il bello e il brutto, per sempre. Invece purtroppo non fu così perché dopo due anni si lasciarono. Dopo questa rottura non ebbe più la ricaduta pesante che ebbe la prima volta perché, sempre in un’intervista, dichiarò di essere diventata una donna molto forte.

Laura Pausini, la figlia Paola: nessuna tata ma la cura della famiglai

Nel 2005 la cantante romagnola inizia la sua relazione con il produttore artistico e chitarrista Paolo Carta. Lui ai tempi si era separato da con la moglie, con cui aveva avuto anche tre figli.

Nel 2013 Paolo Carta e Laura Pausini sono diventati genitori di Paola. Il nome scelto per la figlia è ricco di significato: è composto infatti dalle iniziali dei nomi dei genitori. Per Laura l’arrivo della figlia è stato un momento che aspettava da tanto,. La cantante ha dichiarato: “Lo desideravo talmente che è stato tutto facile. Paola vive in simbiosi con me. Non ho una tata, ma mia madre e Paolo mi aiutano tanto”.

I due non si sono mai sposati, ma il matrimonio per loro non è una priorità: “Fino a qualche anno fa non volevo sposarmi perché le coppie gay non avevano lo stesso diritto.

Ora credo nelle strade alternative e in tutto ciò che è inaspettato e sorprendente“. Ultimamente ha ribadito che se ci dovesse essere il matrimonio, arriverà quando la bambina sarà grande. Perché quello che vuole Laura è che la figlia sia abbastanza grande da poter ricordarsi quel momento così importante.

Laura Pausini, dichiarazione sui social per il compagno Paolo Carta

Laura Pausini qualche giorno fa ha uno scatto romantico, con un bacio appassionato con Paolo Carta. Nella didascalia del post la cantante ha usato delle parole dolcissime per festeggiare il loro 17esimo anniversario della loro storia d’amore.

“È il nostro anniversario e noi siamo innamorati come il primo giorno. Ti amo Paolo, grazie per essere al mio fianco sempre e per i baci che mi dai”.