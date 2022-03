Laura Pausini festeggia l’anniversario con Paolo Carta: la dolce dedica social che ha fatto impazzire i fan

Laura Pausini è più romantica che mai nell’ultimo post su Instagram, momento in cui ha approfittato per condividere con i fan un tenero scatto con il suo compagno Paolo Carta per festeggiare il loro anniversario. Parole dolcissime che ovviamente non sono passate inosservate ai fan, che sono corsi sotto il contenuto per commentare e fare loro gli auguri più sinceri.

Laura Pausini fa il pieno di romanticismo nell’ultimo post sui social

Proprio oggi Laura Pausini festeggia l’anniversario con il compagno Paolo Carta e ha deciso di festeggiare anche con i fan proponendo un romantico scatto con tanto di dolce didascalia annessa.

“Il 7 aprile quando uscirà il film LAURA PAUSINI Piacere di conoscerti, scoprirete che la Laura che Paolo sta baciando in questa foto non sono io, o forse si… beh non posso dirvi ancora nulla… Però posso dirvi che oggi è il nostro anniversario e noi siamo innamorati come il primo giorno. Ti Amo Paolo, grazie per essere al mio fianco sempre e per i baci che mi dai”.

Parole che ovviamente hanno fatto impazzire anche tutti i suoi fan, che sono corsi a commentare lo scatto proposto dall’artista facendo loro gli auguri e complimentandosi con loro per il traguardo raggiunto.

Non potevano mancare ovviamente anche i commenti di altri vip, come Giulio Golia, che hanno approfittato dell’occasione per mandare una pioggia di cuori rossi alla coppia – un po’ com’era successo quando la Pausini aveva condiviso un post per festeggiare il compleanno di Paolo.

Un momento davvero importante per i due, che quest’anno ha festeggiato ben 17 anni insieme, formando una coppia tra le più solide e amate di sempre. I due non fanno squadra soltanto nel privato, infatti, ma hanno spesso collaborato insieme, dal momento che anche Carta è piuttosto conosciuto nell’ambiente musicale.

Paolo Carta, chi è il compagno di Laura Pausini: carriera e vita privata dell’artista

Ad oggi è impossibile non accostare il nome di Paolo Carta a quello dell’amata compagna Laura Pausini, ma gli amanti di musica sapranno senz’altro che anche lui è un artista piuttosto noto nell’ambiente. Classe 1964, è conosciuto per essere un ottimo chitarrista e produttore discografico italiano.

La sua carriera nel mondo della musica è iniziata in tenera età, quando Carta aveva solo 10 anni; non stupisce dunque che il giovane talento negli anni sia arrivato ad esibirsi con i big della musica come Adriano Celentano ed Eros Ramazzotti.

Anche lui, infatti, come Laura Pausini, è riuscito a salire sul palco dell’Ariston; nel 1997 infatti partecipava al Festival di Sanremo nella categoria Nuove Proposte con il brano Non si può dire mai… mai. In passato ha anche collaborato con la Pausini, arrangiando alcuni dei suoi album.

Per quanto riguarda la vita privata dell’uomo, è noto che prima della sua attuale compagna, Carta ha avuto un’altra importante relazione con Rebecca Galli, da cui ha avuto tre figli (Jader, Jacopo e Joseph). Nel 2005 però la coppia si è ufficialmente separata, anche se l’artista è legato sentimentalmente dal 2005 alla Pausini, con cui ha avuto nel 2013 la piccola Paola.