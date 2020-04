Un augurio speciale quello che Laura Pausini ha fatto al suo compagno Paolo Carta. La famosa cantante, che qualche giorno fa ha raccontato come per colpa del coronavirus sia saltato il matrimonio dei genitori, ha pubblicato un post su Instagram con una dedica piena d’amore. Con il musicista, infatti, ha formato una famiglia consolidata dalla nascita della figlia Paola.

Il post su Instagram per il compagno

Un post su Instagram per celebrare il compleanno di Paolo Carta. Laura Pausini, che ha dedicato uno speciale concerto ai fan, condivide l’importante traguardo dal papà della sua bambina, che compie 56 anni.

Lei e il musicista si sono conosciuti nel 2005 dopo un concerto a Parigi e da allora hanno costruito, passo dopo passo, la loro vita insieme.

“Chi pensa di aver visto il sorriso più bello, non ha ancora visto il tuo”, recita la didascalia alla foto che ritrae Paolo. Non è il primo compleanno in casa Pausini durante il periodo della quarantena. Solo qualche giorno fa, Laura ha festeggiato anche quello di sua mamma Gianna, coinvolgendola in una diretta Instagram.

Il post per l’anniversario

La star della musica italiana condivide spesso scatti e pensieri che riguardano la sua vita privata.

Lo ha fatto in occasione dell’anniversario proprio del legame con Paolo, con cui sta insieme da 15 anni, e il giorno del compleanno della figlia. A corredo di un’immagine di lei, Paolo e Paola scriveva: “Buon Compleanno Paola, 7 anni fa, quando l’8 febbraio sei nata siamo diventati davvero una famiglia. Ti amiamo tanto, mamma e babbo”.

Il ringraziamento a chi combatte il Coronavirus

Laura Pausini, in questi giorni, sta condividendo nelle stories su Instagram, come molti altri personaggi vip, la quotidianità durante la quarantena.

Qualche giorno fa ha voluto ringraziare chi sta lavorando per sconfiggere l’emergenza del coronavirus: “Non è mai tardi per dire grazie, oggi più che mai a chi ci sta aiutando”.

La Pausini ha parlato dell’importanza dell’amore: “Non dimenticatevi di dire ti voglio bene in questi giorni, che sia per telefono o con una video chiamata. Perché non è mai tardi per farlo, ma meglio farlo subito”. Inoltre, si è unita pubblicamente alla richiesta di chiarimento di Tiziano Ferro per quanto concerne il mondo della musica.

Rispondendo a delle domande dei suoi seguaci sul social, ha detto: “Tiziano Ferro ha fatto bene a chiedere chiarimenti al governo”. Secondo la Pausini, se i concerti non si faranno, è necessario iniziare a rimborsare tutto: “È molto complicato per tutti se non dicono come fare”.

Inoltre, ha firmato l’appello a tutelare chi lavora dietro le quinte del mondo dell’intrattenimento, come molti altri personaggi vip, cercando di spingere la politica a dare risposta a chi attende di sapere cosa succederà nel loro futuro.

