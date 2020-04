La quarantena divide, e a volte unisce. È quanto accaduto alla ex coppia formata da Bruce Willis e Demi Moore, insieme in casa ad affrontare la reclusione da Coronavirus con le loro tre figlie.

La reunion Willis-Moore dopo 20 anni dal divorzio

Bruce Willis e Demi Moore non stanno più insieme da 20 anni ormai. Tuttavia hanno scelto di passare l’isolamento insieme. A farlo sapere una delle figlie, Tallulah, 26 anni, che su Instagram si diverte a pubblicare buffi siparietti di vita quotidiana in casa. In particolare, in una foto postata qualche giorno fa, la famiglia posa con un particolare pigiama a righe bianche e verdi.

Il rimando alla divisa dei galeotti è palese.

Mistero sui motivi del divorzio tra Demi e Bruce

Il matrimonio di Bruce e Demi è durato circa 12 anni. Il divorzio è arrivato negli anni 2000, ma entrambi avevano deciso di voler mantenere un bel rapporto. E così è stato, tant’è che Bruce ha partecipato al nuovo matrimonio di Demi e viceversa. Lei si è sposata con Ashton Kutcher nel 2005 (nel 2013 è arrivato il divorzio) e lui con Emma Heming nel 2009.

In molti, subito dopo la loro separazione, hanno cercato di indagarne le ragioni. La versione dei fatti riferita ai media racconta di una rottura dovuta all’impossibilità di incastrare i diversi impegni lavorativi di entrambi. Insomma, lavorare tanto gli impediva di trascorrere del tempo insieme. Tuttavia in alcune interviste rilasciate negli anni ’90, Bruce aveva fatto intendere di essere fan di una certa apertura sessuale nei confronti di tutto il mondo femminile: “Ci proviamo in tutti i modi a scordarcelo, ma siamo animali”, aveva detto a Playboy.

Una frase detta a supporto della sua tesi: gli uomini hanno impulsi irrefrenabili verso la libera sessualità extraconiugale. In ogni caso, Demi non ha mai replicato confermando o smentendo l’ex marito. La loro, nonostante tutto, rimane una delle coppie iconiche degli anni ’90.

