Le vite di tutti noi stanno cambiando a causa dell’epidemia Covid 19. Ai vari sfoghi, per via delle disposizioni emanate dal Governo per contenere i contagi, si è aggiunto anche quello di Laura Pausini.

La cantante, oltre ad aver invitato i suoi follower ad assumere comportamenti responsabili ha confidato che, per colpa di quanto sta accadendo in tutta Italia, è saltato il matrimonio dei suoi genitori.

Laura Pausini: “I miei genitori il 14 marzo si dovevano sposare“

Laura Pausini ha risposto ad un commento che una sua fan le ha lasciato sul suo profilo Instagram, in cui la ragazza si lamentava di non poter vedere il fidanzato con il quale vive una relazione a distanza. La cantante ha risposto: “Io non vedo i miei genitori, mia sorella e i miei nipoti da settimane. I miei genitori il 14 marzo si dovevano sposare. Non vedersi è un sacrificio che DEVE essere fatto. E poi in un’epoca come la nostra, dove puoi chiamare e vedere le persone lontano con il cellulare, cerchiamo di essere più forti di tutto“.

Fabrizio e Gianna, genitori della Pausini, avevano in programma di festeggiare il 50esimo anniversario di matrimonio, ma, a seguito dell’ultimo decreto, con il quale sono vietati matrimoni e funerali, non sarà più possibile.

La cantante partecipa alla campagna #iorestoacasa

Laura Pausini ha inoltre aderito alla campagna social nata online #iorestoacasa, volta a sensibilizzare gli italiani a non uscire di casa e ad evitare contatti sociali. La cantante ha quindi pubblicato un suo scatto, seguito da una didascalia che è una vera e propria raccomandazione rivolta a chi la segue su Instagram, scrivendo: “Non c’è da farsi prendere dal panico, ma è importante capire che la situazione è molto molto seria“, e ha continuato: “State a casa ragazzi, non muovetevi se non è strettamente indispensabile. Io cerco di rispettare tutto quello che ci è stato spiegato e richiesto“.

