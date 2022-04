Marco Melandri eliminato all’Isola dei Famosi, il naufrago gioisce: “Sento di non essere nel posto giusto”

A L’Isola dei Famosi è stato annunciato il secondo eliminato ufficiale di questa edizione, dopo l’addio di Antonio Zequila nella scorsa puntata. Al televoto flash in diretta sono finiti tre concorrenti di Playa Sgamada: Jovana Djordjevic, Laura Maddaloni e Marco Melandri. Ed è proprio l’ex pilota di motociclismo a lasciare il gioco, dicendosi felice per il verdetto e pronto a riprendere in mano la vita di tutti i giorni.

L’Isola dei Famosi, verso un nuovo televoto flash

Playa Sgamada è costretta a salutare un altro concorrente de L’Isola dei Famosi, che questa sera lascia definitivamente il reality di Canale5.

In questa spiaggia, che rappresenta una seconda opportunità per i concorrenti eliminati da Playa Accoppiada, si trovano Laura Maddaloni, Marco Melandri, Floriana Secondi, Jovana Djordjevic e il capo Clemente Russo. Essendo leader della spiaggia, spetta a lui un importante scelta: tornare in gioco a Playa Accoppiada o sacrificarsi e concedere questo privilegio a uno dei suoi compagni. Su accordo con la sua Laura, decide di tornare in gioco e lasciarla ancora a Playa Sgamada. I concorrenti rimasti si sfidano, a seguire, in una prova di gioco: a vincere è Floriana Secondi ed è così lei a tornare in gioco in coppia, questa volta, proprio con Clemente.

Marco Melandri, Jovana Djordjevic e Laura Maddaloni si sfidano così al consueto televoto flash per sancire la seconda eliminazione ufficiale, dopo quella di Antonio Zequila della scorsa puntata.

Marco Melandri eliminato: “Sento di non essere nel posto giusto“

Il verdetto del televoto flash arriva repentino in puntata e sancisce l’eliminazione di Marco Melandri, che si dice contento di lasciare il gioco e tornare alla sua vita: “Sono davvero contento, perché ho fatto un percorso durissimo con me stesso e sento di non essere nel posto giusto per me.

Non ho fatto conoscere quello che sono e va bene così. Con i miei amici e le persone che conosco so di essere una persona decisamente solare, diversa“.

E, a seguire, lancia una stoccata ai concorrenti prima di andarsene: “Di fianco a personaggi che vogliono solo discutere e che cercano dinamiche, questo a me non piace. Io ero qua per dare me stesso e non per inscenare una persona che non sono. Vado via a testa alta“.