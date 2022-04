Silvano Michetti dei Cugini di Campagna bestemmia in diretta all’Isola dei Famosi? Il video circolante sul web

Esplode il bestemmia-gate a L'Isola dei Famosi, con Silvano Michetti dei Cugini di Campagna che incappa in un'espressione blasfema in diretta. Il video incriminato ha fatto il giro del web.

Scoppia il caso a L’Isola dei Famosi su Silvano Michetti, membro dei Cugini di Campagna approdato in Honduras assieme a Nick Luciani. La coppia è sbarcata in questa puntata a Playa Palapa ma è subito incappata in una bestemmia che non è passata inosservata e che ha creato discussione anche sul web. Un inizio avventura decisamente negativo per loro, con il video del fatto incriminato che sta facendo il giro dei social.

I Cugini di Campagna e la bestemmia in diretta all’Isola dei Famosi

L’avventura dei Cugini di Campagna a L’Isola dei Famosi è iniziata questa sera ed è già destinata a far parlare di sé.

Silvano Michetti e Nick Luciani, rispettivamente batterista e voce del gruppo musicale, hanno deciso di partecipare al reality e il loro attesissimo sbarco in Honduras è avvenuto nella diretta di questa sera. Subito dopo il consueto tuffo in mare dall’elicottero, la coppia ha raggiunto un barchino che li ha portati a riva, dove ad attenderli c’era Alvin.

L’inviato ha subito intercettato le loro reazioni del momento, con Silvano Michetti che ha spiegato di aver fatto a nuoto il tragitto dal suo tuffo in mare alla riva. Alvin gli fa notare che, in realtà, per l’ultimo tratto in mare si è valso dell’utilizzo del barchino.

Ed è proprio in quel momento che il batterista della band è incappato in una bestemmia che non è affatto passata inosservata.

Bestemmia in diretta: il video fa il giro del web

Il mondo del web ha intercettato in diretta quanto accaduto e ha pubblicato sui social il video incriminato, in cui si sente l’espressione blasfema uscita dalla voce di Silvano Michetti.

Numerosissimi utenti di Twitter, in particolare, sottolineano come dopo solo pochi secondi di avventura la coppia dei Cugini di Campagna sia incappata in una simile espressione.

Al momento la produzione non è intervenuta sulla questione, tuttavia in molti sostengono che tale scivolone potrebbe rappresentare un’infrazione del regolamento e, di conseguenza, comportare la squalifica dal programma.

Il cugino di campagna ha bestemmiato dieci secondi dopo il suo sbarco. PERFORMANCE #isola pic.twitter.com/8vvMrsyJ34 — ilMenestrelloh (@ilMenestrelloh) April 4, 2022

ma quello che bestemmia dopo il suo primo passo sull’isola mi sto sentendo male — b🦭 (@bibitralenuvole) April 4, 2022