Arisa innamorata di Vito Coppola? La risposta della cantante e lo sfogo: “Mi spiace quando le cose sono a metà”

Il rapporto tra Arisa e Vito Coppola, dopo il trionfo a Ballando con le stelle, continua ad apparire incerto agli occhi del pubblico. La cantante, dopo le ultime ospitate a Domenica In assieme al ballerino, non ha chiarito se sia amore o semplice amicizia. Ma in una recente intervista si è sbilanciata e ha confessato amareggiata: “Non stare insieme a distanza è molto difficile“.

Arisa e il rapporto con Vito Coppola: la cantante chiarisce

A Ballando con le stelle si sono conosciuti, hanno emozionato il pubblico e hanno raggiunto la vittoria finale. Dopo il talent di Rai1, Arisa e Vito Coppola hanno proseguito la loro conoscenza lontani dalle telecamere ma non hanno mai realmente definito il loro rapporto.

In molti hanno parlato di amore, ma la verità è che il loro legame pare al momento indefinibile. “Siamo entrambe persone molto trasformiste e non dobbiamo nel 2022 per forza etichettarlo: ce lo viviamo e lo prendiamo così come viene” aveva spiegato il ballerino a Domenica In, ospite di Mara Venier assieme ad Arisa poche puntate fa.

Tuttavia da parte di Arisa ci sarebbe un reale sentimento, stando a quanto dichiarato in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera. Alla domanda se sia innamorata in questo momento, la cantante ha risposto di sì.

Arisa e Vito Coppola ad oggi: “Non stiamo insieme“

Arisa si è così detta innamorata ma, parlando del rapporto con Vito Coppola, ha spiegato come in questo periodo i due non stiano insieme: “È proprio questo il problema: che non stiamo insieme. E non stare insieme a distanza è molto difficile.

Lui vuole fare la sua vita e vorrebbe che io ci sia senza essere invadente. Ma io non sono una da strategie, quella che non ti scrive o lascia squillare a vuoto“.

La cantante vorrebbe infatti un rapporto più stretto e quotidiano con il ballerino, minato in questo periodo dal distacco: “La vita è breve.

Può succedere una guerra, il tempo non è infinito e mi spiace non dirsi tutto quello che ci si vuole dire nel momento in cui lo si pensa, mi spiace non amare seriamente, non litigare seriamente. Mi spiace quando le cose sono a metà. Non riesco a esprimermi nel mezzo. Poi, capisco che non sono una donna da sposare”.