Auto contro ambasciata russa a Bucarest, Romania: le prime immagini dal luogo dell’accaduto

Un’auto si sarebbe schiantata questa mattina contro l’ambasciata russa a Bucarest, in Romania. Secondo quanto emerso su un primo bilancio, ci sarebbe una vittima accertata e in Rete è stato diffuso un video dal luogo dell’accaduto. Le indagini al momento non escluderebbero alcuna ipotesi.

Auto contro ambasciata russa a Bucarest in Romania

Le informazioni in arrivo dalla Romania sono al momento frammentarie. Stando a quanto riportato dalla polizia rumena, riferisce Adnkronos, un uomo sarebbe morto dopo aver centrato con la sua auto il cancello dell’ambasciata russa a Bucarest.

Subito dopo l’impatto, che sarebbe avvenuto a velocità sostenuta, il veicolo avrebbe preso fuoco e il conducente sarebbe rimasto intrappolato tra le fiamme.

Auto contro ambasciata russa a Bucarest: le prime immagini dell’accaduto

Al momento, riferisce Ansa, le autorità locali non avrebbero escluso alcuna ipotesi sull’accaduto. Non sarebbe ancora chiaro se si sia trattato di un atto deliberato, uno schianto “intenzionale” per colpire la sede diplomatica di Mosca nel cuore della Romania – alla luce dell’attuale guerra in Ucraina -, oppure di un incidente.

Un video girato poco prima dell’arrivo dei Vigili del fuoco e dei mezzi di soccorso, diffuso sui social, mostra l’auto avvolta dalle fiamme e ancora incastrata nel cancello, punto dell’impatto contro la struttura.

Lo schianto, riportando ancora fonti locali, sarebbe avvenuto questa mattina intorno alla 6. Al loro arrivo, i soccorritori sarebbero riusciti velocemente a domare l’incendio, ma troppo tardi per il conducente: l’uomo, secondo quanto trapelato finora, sarebbe stato estratto ormai privo di vita e le indagini puntano anche a stabilire se sia morto a causa dello schianto o a causa del rogo. La vettura non sarebbe entrata all’interno del complesso, e le prossime ore saranno preziose per ricostruire l’esatta dinamica.