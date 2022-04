Bimbo ucraino in fuga dalla guerra scomparso: il piccolo Sasha è morto, ucciso mentre cercava la salvezza

Il piccolo Sasha, il bimbo ucraino di 4 anni che risultava scomparso dopo aver intrapreso una fuga dall’Ucraina in guerra, non ce l’ha fatta. È stato trovato senza vita poche ore fa, diversi giorni dopo il ritrovamento del corpo della nonna con cui cercava la salvezza. A dare l’annuncio dell’atroce epilogo la madre e il governo di Kiev, impegnati da settimane in intense ricerche con la speranza di scoprirlo vivo, forse al sicuro in Italia.

Morto il bimbo ucraino scomparso durante la fuga dalla guerra: il dramma di Sasha

La guerra non ha occhi né anima, divora tutto, anzitutto l’innocenza e il domani dei bambini.

È un inferno che stritola carni e cuori sotto la furia cieca dei “grandi” che si sparano a vicenda, per un pezzo di terra, per cosa, davvero, non si sa. Il dramma del piccolo Sasha, occhi grandi e sorriso aperto su un mondo che avrebbe dovuto regalargli i migliori sogni di un’infanzia felice, si è materializzato poche ore fa quando la madre, Anna, ha annunciato la sua morte con uno straziante post sui social.

Tutti speravano di ritrovarlo in vita, al sicuro forse in Italia, o chissà in quale altro angolo d’Europa a coccolare un peluche esattamente con la stessa gioia con cui stringeva tra le braccia un gattino, come quello con lui nell’ultima istantanea di pace che ci arriva dalla sua storia.

tweet del parlamento ucraino sulla morte di Sasha

Sasha, all’anagrafe Alexander Zdanovich Yahno, è nato il 4 marzo 2018 e di lui si erano perse le tracce lo scorso 10 marzo, mentre tentava di lasciare Kiev insieme alla nonna poi trovata senza vita. Un epilogo terribile che avrebbe travolto anche lui.

Trovato morto Sasha, il bimbo ucraino scomparso da giorni: le parole della mamma

“Oggi abbiamo trovato il corpo di Sasha. Ringrazio tutti coloro che hanno creduto, che hanno aiutato nella ricerca, ringrazio tutti per le vostre preghiere e per la fede, vi ringrazio per il vostro sostegno.

Sasha, il nostro piccolo angelo è già in paradiso! Oggi la sua anima ha trovato pace“.

Questo il drammatico annuncio della madre del bimbo di 4 anni per cui tanti si erano mobilitati nei giorni scorsi. Il piccolo, in fuga dalla capitale ucraina sotto attacco russo, avrebbe cercato di guadagnare la salvezza insieme alla nonna e ad altre 5 persone. Tutti avrebbero perso la vita nel disperato tentativo di allontanarsi dal distretto di Vyshhorod, dove si trovavano quando sarebbero iniziati i bombardamenti.

Il piccolo Sasha, secondo la ricostruzione delle autorità locali, faceva parte di un gruppo di civili che cercavano un via di evacuazione attraverso il fiume Dnipro. Il resto è cronaca di un orrore indelebile.