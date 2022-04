Costantino della Gherardesca lascia Pechino Express, costretto a fermarsi per un infortunio: chi lo sostituirà

Che il programma fosse duro lo si sapeva da tempo ma che addirittura a pagarne le spese sia proprio il conduttore è uno scherzo del destino che nemmeno lo stesso Costantino della Gherardesca avrebbe voluto affrontare. Sembrerebbe infatti che il conduttore sia incappato in un piccolo incidente di percorso che lo avrebbe messo fuori gioco per la continuazione della conduzione di Pechino Express. Stando alle indiscrezioni che circolano sul web sembra proprio che il volto storico del programma abbia dovuto alzare bandiera bianca, lasciando il ruolo del conduttore ad un’altra conoscenza della impervia trasmissione che per il primo anno viene trasmessa da Sky.

Pechino Express: l’infortunio di Costantino della Gherasca costringe al cambio di conduzione

La Rotta dei Sultani sta mettendo a dura prova i concorrenti dell’adventure game che da qualche settimana si stanno affrontando in una corsa senza fine negli impervi paesaggi di Turchia, Uzbekistan, Giordania ed in quelli degli Emirati Arabi.

A condurre la prima edizione di Pechino Express targata Sky vi è il volto storico del programma Costantino della Gherardesca che, da quanto riportato da Dagospia, ha dovuto pagare dazio proprio nel corso dell’itinerario della trasmissione.

Il conduttore dell’avventuroso programma si è infatti infortunato nel corso delle registrazioni della trasmissione, finendo per dover cedere lo scettro di presentatore ad un altro volto noto del programma.

Enzo Miccio prende il posto di Costantino della Gherardesca

Il sito ha infatti lanciato la bomba annunciando l’arrivo alla conduzione di Enzo Miccio, famoso wedding planner e frequentatore di salotti televisivi. Per lo stiloso personaggio si tratta dunque di un gradito ritorno dopo che nei panni del concorrente ha ben figurato piazzandosi secondo con la sua storica collaboratrice Carolina Gianuzzi.

Ancora non è dato sapere quando gli abbonati Sky si troveranno di fronte il volto del campano ma la notizia sembra certa e non ci resta che aspettare la puntata giusta per ammirare le sue gesta.