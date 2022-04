Costantino Della Gheradesca verso l’addio a Pechino Express: chi potrebbe sostituire il conduttore del reality

Mentre Pechino Express è da poco tornato dai fan con la quarta puntata, in onda quest’anno su Sky Uno ogni giovedì, si inizia a parlare anche del futuro del programma. In queste ore infatti alcune indiscrezioni sono circolate proprio sul suo conduttore, Costantino Della Gheradesca, che potrebbe essere pronto a lasciare il timone ad un volto già noto al programma.

Costantino Della Gherardesca sarebbe pronto a lasciare Pechino Express

Il 10 marzo Pechino Express è tornato dal proprio pubblico con la nona edizione del programma, con un viaggio che questa volta prevede la rotta dei sultani (partendo dalla Turchia e attraversando l’Uzbekistan, la Giordania e gli Emirati Arabi Uniti).

Alla conduzione del reality i fan hanno trovato ancora una volta Costantino Della Gherardesca – al timone dell’adventure game fin dalla seconda stagione. In queste ore però la nota rivista cartacea Vero Tv – come riportato anche sul web da Gossip e Tv – ha reso noto che l’uomo potrebbe presto dire addio al reality già a partire dalla prossima edizione.

Ovviamente si tratta di rumor non confermati e il conduttore (né tantomeno il canale social del programma) sono ancora intervenuti per commentare la notizia. Tra le indiscrezioni che sono spuntate in queste ore, comunque, si parla anche del nuovo vip che potrebbe sostituire Della Gherardesca.

Costantino Della Gherardesca abbandona il timone di Pechino Express: chi potrebbe sostituirlo

In queste ore, dunque, i fan di Pechino Express sono stati sorpresi dalla notizia che Costantino Della Gherardesca potrebbe abbandonare la conduzione del celebre e amato reality. Se però, come anticipato, la notizia non è stata ancora confermata, sono partite anche le prime indiscrezioni su chi potrebbe sostituirlo.

Si parla infatti della possibilità che il passaggio di testimone avvenga con Enzo Miccio, già concorrente del programma durante l’edizione del 2020.

Recentemente l’uomo è anche tornato a fare la sua apparizione nell’adventure game come ospite della terza puntata – dimostrando di essere rimasto in buoni rapporti con la produzione.

Chissà, dunque, se il wedding planner e conduttore sostituirà davvero il collega per la prossima edizione di Pechino Express. Senza dubbio l’uomo ha dimostrato di saper intrattenere molto bene il pubblico, conducendo per anni programmi di successo come Ma come ti vesti? e Enzo Missione Spose – per cui sarebbe accolto positivamente dai fan del programma.

D’altra parte, però, anche Della Gherardesca negli anni si è consolidata come una figura cardine del programma e non sarà facile vederlo lasciare l’adventure game.