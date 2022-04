Davide Silvestri verso il matrimonio, tra gli invitati due ex concorrenti del Grande Fratello Vip: chi sono

Preparativi in corso in vista del matrimonio tra Davide Silvestri e la compagna, previsto entro l'anno. L'attore ha intenzione di invitare anche due ex concorrenti del GF Vip: di chi si tratta.

Archiviata l’esperienza al Grande Fratello Vip, Davide Silvestri sta ora progettando il suo futuro e, in particolare, il matrimonio con la compagna Alessia. La cerimonia avverrà quest’anno, come da lui dichiarato, e saranno presenti numerosi invitati. Tra questi, anche due ex concorrenti del reality con cui l’attore ha conservato ottimi rapporti: di chi si tratta.

Davide Silvestri verso le nozze con la compagna Alessia

Nella Casa del Grande Fratello Vip aveva spesso parlato dell’amore per la compagna Alessia e del desiderio di costruire una famiglia con lei. Archiviata la sua esperienza nella Casa di Cinecittà, Davide Silvestri era stato ospite di Verissimo lo scorso mese e aveva rivelato l’assoluta intenzione di sposarla.

“La sposerò di sicuro, ve lo garantisco, la sposo perché è troppo bella, brava, riesce a farmi tenere la calma, è una donna sincera, peperina se vuole, ma molto educata” la dichiarazione dell’attore alla compagna, presente in studio assieme a lui.

Intervistato dal settimanale Chi, Davide Silvestri ha anticipato alcuni dettagli della cerimonia prossima a realizzarsi. L’ex gieffino starebbe già programmando il matrimonio e il suo sogno sarebbe quello di sposarsi entro settembre, se possibile a luglio.

Tra i testimoni non mancherà sicuramente il cugino Kekko Silvestre, frontman dei Modà.

Davide Silvestri e gli invitati alle nozze: figurano due ex GF Vip

Davide Silvestri anticipa come sarà la cerimonia che ha in mente di organizzare: “Sarà una cerimonia molto semplice. Poche sere fa ne ho parlato con Lilì e Barù. Abbiamo immaginato una festa in stile grigliata: hamburger, panini, birra e relax alla cascina La Lodovica a Vimercate“.

Ma tra gli invitati ipotizzati spiccano anche due nomi importanti per Davide Silvestri, che hanno condiviso con lui l’esperienza nella Casa del Grande Fratello Vip.

A Chi l’attore svela quali ex gieffini ha intenzione di chiamare: “Inviterò Barù e Katia Ricciarelli, stop. Soltanto loro due. Perché è un momento privato e voglio le persone che mi fanno stare bene“. L’attore ha dunque le idee ben chiare su quali ex gieffini invitare e quali no. D’altronde sia con Barù sia con Katia Ricciarelli ha stretto un solidissimo legame nella Casa e aveva svelato di non voler perdere i contatti con entrambi.