La guerra in Ucraina, la Federal Reserve che aumenta i tassi e l'attesa del dato dell'indice dei prezzi al consumo degli USA sono i tasselli necessari per capire la situazione delle crypto.

Dopo una settimana “tremenda” per le cryptovalute e gli asset risk-on, il Bitcoin si è ora fermato appena sopra i 46.000 dollari, con la riunione chiave del FOMC del 16 marzo in cui la Federal Reserve ha aumentato i tassi che è stato chiaramente un evento “buy the news” poiché da allora gli asset considerati rischiosi hanno guadagnato valore.

La guerra in Ucraina, il prezzo del petrolio e i Bitcoin

Anche la guerra tra Russia e Ucraina ha influito sul sentiment di mercato ma il prossimo evento chiave a cui gli investitori presteranno attenzione è il dato dell’indice dei prezzi al consumo degli Stati Uniti per marzo, che verrà pubblicato il 10 aprile.

Per via dell’invasione dell’Ucraina, che ha causato l’impennata dei prezzi del petrolio, questo dato sarà probabilmente il più alto degli ultimi 40 anni. Questi dati rafforzeranno la necessità di una politica monetaria più restrittiva nel 2022. Tuttavia, Jerome Powell, a capo della Fed, ha ammesso che l’intera prima metà dell’anno avrà un’inflazione molto elevata.

A seguito di questa dovuta premessa, analizziamo i dati. Le metriche on-chain suggeriscono che i titolari a lungo termine dominano il mercato. Questo perché i dati di Glassnode mostrano che il deflusso di Bitcoin dagli scambi negli ultimi 30 giorni è quasi di 100.000 unità: quando ciò è accaduto in passato, ha spesso portato a rally straordinari.

L’adozione mainstream continua poiché il gigante australiano del petrolio e dei servizi economici OTR ha dichiarato che accetterà Bitcoin come forma pagamento. OTR sarà il più grande rivenditore di mattoni e malta ad accettare Bitcoin e altre cryptovalute. Ciò aggiunge più peso all’idea che il Bitcoin diventi una risorsa legata al petrolio, dopo che Putin ha recentemente consentito ai Paesi “amici” di pagare il petrolio in Bitcoin.

L’outlook per il Bitcoin

Le prospettive a lungo termine rimangono incredibilmente rialziste per gli appassionati del Bitcoin, incluso VanEck. Il gestore di fondi comuni e di ETF prevede che il Bitcoin raggiungerà i 4,8 milioni di dollari se dovesse diventare l’asset di riserva globale. Questa teoria si basa sull’idea che le banche centrali possono diversificare le proprie riserve.

Un analista di VanEck ha affermato: “È probabile che le banche centrali cambino il loro mix di riserve a scapito di dollari, euro e yen. Di conseguenza, alcune banche centrali – e player privati – diversificheranno le loro riserve“.

Inoltre, il gigante bancario Citi ha anche annunciato una previsione sbalorditiva relativa al mercato delle cryptovalute e al Web 3. Citi ha pubblicato un report sulle Global Perspectives & Solutions intitolato “Metaverse and Money: Decrypting the Future”.

Questo report prevede che il mercato totale per l’economia del metaverso potrebbe crescere tra gli 8 e i 13 trilioni entro il 2030. Inoltre, la banca si aspetta che il numero di utenti del metaverso possa crescere fino a 5 miliardi. Ciò dimostra il potenziale vantaggio di investire all’inizio di progetti legati al metaverso che avranno successo nell’acquisizione di quote di mercato.

Come il “tumbling” può nascondere la cronologia delle transazioni crittografiche

Un “tumbler” è essenzialmente uno strumento utilizzato per nascondere la storia di una blockchain di una moneta facendola passare attraverso una serie di scambi e “reimpostando” efficacemente la blockchain. Secondo Rance Masheck, CEO di iVest+, non c’è nulla di illegale in questo processo e crea effettivamente un “percorso” pulito tra l’origine della moneta e il modo in cui è si è mosso lungo la strada.

Non ci sono leggi che vietano il tumbling e, per un costo compreso tra lo 0,25% e il 3% circa, a seconda delle dimensioni della transazione e del sistema che esegue il tumbling, i Bitcoin possono essere posseduti legittimamente senza una cronologia.

Questo rende ovviamente più difficile tracciare come le monete sono state spese lungo il percorso.

“In teoria, è come denaro contante. Puoi comprare una TV dal tuo amico in contanti e poi quella persona compra un set di strumenti hardware da un altro amico e poi a sua volta compra droga con i contanti. Non c’è modo di sapere come siano passati i soldi dalla prima persona all’ultima della catena. In teoria, con il Bitcoin, questa storia esiste, ma col tumbling ci si potrebbe sbarazzare della storia”, ha spiegato Masheck.

Ciò che deve essere indagato molto a fondo dalle autorità di regolamentazione, soprattutto alla luce della situazione in Ucraina con la Russia, è come il tumbling possa rendere difficile dire se le entità stanno facendo affari con individui sanzionati. Secondo diversi esperti, sentiremo parecchio parlare di tumbling nelle prossime settimane.

C’è una nuova crypto in città

Mentre spuntano ogni giorno nuovi asset digitali che promettono di diventare “il nuovo Bitcoin”, c’è una nuova crypto meme che sta per essere lanciata l’1 maggio prossimo.

Oltre al token, la società dietro la nuova meme coin punta forte sugli NFT: nel dettaglio, i non fungible token di Shihtzu Exchange sono risorse digitali uniche create sulla rete blockchain Shihtzu avanzata. Possono essere qualsiasi cosa, da oggetti di gioco e arte digitale, a oggetti da collezione sportivi e risorse del mondo reale. In sostanza, si può dare vita ai propri NFT tramite una semplice interfaccia, che li invierà tramite codici QR e darà loro utilità utilizzando strumenti per essere usati ovunque sul web.

In questo momento è live la pre-sale della coin, a cui ogni utente può partecipare con pack che partono da 50 dollari.