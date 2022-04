Gemma Galgani abbandona Uomini e Donne e la sua sostituta sarebbe già pronta: l’indiscrezione

Grande scoop a Uomini e Donne. Gemma Galgani, regina del trono over, starebbe per abbandonare il programma. La sua sostituta però sarebbe già pronta ed è una vecchia conoscenza.

Nei suoi 10 anni di presenza all’interno di Uomini e Donne, Gemma Galgani ha fatto discutere, ridere ed emozionare. Ora, per lei, sarebbe giunto il momento di lasciare il dating show di Maria De Filippi che l’ha lanciata. Questa è una di quelle notizie che fa capolino di tanto in tanto, ma in questo periodo sembra proprio che sia ufficiale. La sua sostituta (che Gemma forse non si aspetterebbe), che prenderebbe quindi il suo posto nel trono over, sarebbe persino già pronta. Tutte le novità.

Gemma Galgani lascia Uomini e Donne: l’indiscrezione

A riportare lo scoop è Nuovo Tv che cita una fonte molto vicina al programma Mediaset di Maria De Filippi.

Sulla versione cartacea del giornale, infatti, tale fonte parla di Gemma Galgani dichiarando che “Gemma deve stare attenta. Credo non abbia capito che la rivale peggiore è proprio la sua amica. […] Del resto la Galgani ha 72 anni, non rimarrà in tv per sempre”.

Staremo a vedere se questa indiscrezione lanciata da fonti molto vicine a Maria De Filippi e lo stesso Uomini e Donne troveranno conferma o si riveleranno solamente voci di corridoio come tante altre.

Uomini e Donne: chi sarà la sostituta di Gemma Galgani al trono over

Intanto, sembra proprio che la dama che prenderà il posto di Gemma Galgani al trono over sia già stata scelta.

la fonte riportata da Tv Nuovo rivela espressamente chi potrebbe essere: “È evidente a tutti: Ida Platano mette in scena gli stessi teatrini di Gemma, tra lacrime e sospiri, perché mira al suo posto”. Queste le parole della fonte che si leggono sul giornale.

Da quando è rientrata al dating show Uomini e Donne, infatti, Ida Platano ha raggiunto un alto livello di gradimento ed è diventata, persino, la nuova “nemica” di Tina Cipollari. Una caratteristica molto importante che la porterebbe ancora di più ad essere la perfetta sostituta a Gemma Galgani.