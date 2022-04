Isola dei Famosi, Roberta Morise si scaglia contro Lory Del Santo e Laura Maddaloni, scoppia il caos in Honduras

Negli ultimi giorni sono tutti contro Lory Del Santo all’Isola dei Famosi. A Roberta Morise non va giù il suo comportamento e ne parla con Laura Maddaloni in Playa Sgamada.

L’Isola dei Famosi sta andando avanti con le sue puntate e con le sue dinamiche. Roberta Morise approdata su Playa Sgamada per aver perso un televoto si è sfogata con Laura Maddaloni parlando dei comportamenti poco corretti di Lory Del Santo durante la diretta, ma anche durante la settimana. Le sue parole.

Roberta Morise si sfoga su Lory Del Santo con Laura Maddaloni

Dopo aver perso al televoto contro Lory Del Santo e Marco Cucolo anche la coppia formata da Roberta Morise e Blind è naufragata su Playa Sgamada. La coppia si è quindi “scoppiata” permettendo ai due componenti la possibilità di giocare da singoli.

Roberta Morise ha parlato con Laura Maddaloni dei comportamenti di Lory Del Santo. Secondo la Morise la Del Santo avrebbe superato il televoto solo perché è una gran giocatrice. Nel suo discorso, inoltre, accusa la compagna di avventura di cambiare comportamento quando le telecamere sono accese.

“Persone che non sanno vivere la vera essenza dell’Isola. Io ho visto solo persone dormire, stare in tenda, non fare gruppo e nessun tipo di attività se non nel momento della lucina rossa (quando le telecamere sono accese, ndr)”, ha infatti dichiarato la Morise. Il suo discorso con Laura Maddaloni però non finisce qui, infatti continua: “Non andare a parlare di me dietro le spalle dicendo che c’è più feeling con altra gente.

Non dire ca***te che non ti crede nessuno. Brava lei, gioca bene, io non so giocare“.

L’isola dei Famosi: cosa è successo nella scorsa puntata

Nell’ultima puntata de L’Isola dei Famosi andata in onda, inoltre, anche la maggior parte degli altri naufraghi si è scagliato proprio contro Lory Del Santo, accusandola di essere stratega e di avere atteggiamenti falsi.

“Se si parla quando ci sono le telecamere non va bene” ha detto Lory Del Santo “perché dicono che ti vuoi far vedere.

Se si parla quando non ci sono le telecamere, vuol dire che complotti. Se non si parla per niente, vuol dire che non ti esprimi. Io lavoro e non parlo 24 ore su 24. Mi vengono momenti che sto zitta”. Queste le parole usate da Lory Del Santo per difendersi dalle accuse dei suoi compagni di avventura.