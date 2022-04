La Pupa e il Secchione Show bloccato dal Covid: focolaio in villa e registrazioni rinviate, l’indiscrezione

La quinta puntata de La Pupa e il Secchione Show, in programma per martedì prossimo, rischierebbe di saltare. Le ultime indiscrezioni che stanno circolando riferiscono infatti di un focolaio Covid esploso nella villa delle pupe e dei secchioni, con quattro concorrenti che sarebbero risultati positivi. La registrazione della prossima puntata sarebbe stata rinviata e la prossima settimana lo show rischierebbe di non andare in onda.

Guai per La Pupa e il Secchione Show: focolaio Covid in villa

Anche La Pupa e il Secchione Show di Barbara D’Urso è costretto ora a fare i conti con il Covid-19, che in questi due anni ha seriamente messo a repentaglio le trasmissioni televisive provocandone ritardi, rinvii e cancellazioni.

Secondo l’indiscrezione riferita da Tv Blog, nella villa delle pupe e dei secchioni dello show sarebbe esploso un focolaio Covid con 4 concorrenti risultati positivi al virus. Questi gli ultimi aggiornamenti stando ad alcune notizie filtrate da fonti vicine al programma di Italia1.

Lo scorso sabato si sarebbe dovuta registrare la quinta puntata, che sarebbe dovuta andare in onda il prossimo martedì 12 aprile. Registrazione tuttavia annullata proprio a causa di questo focolaio Covid che ha reso impossibili le riprese.

La registrazione della quinta puntata sarebbe stata posticipata alla prossima domenica 10 aprile, sperando che l’emergenza rientri entro quella data. In caso contrario, qualora i concorrenti dovessero ancora risultare positivi, la messa in onda del prossimo 12 aprile rischia di saltare.

Il ritorno di Alex Belli e il confronto con Soleil Sorge

In attesa di capire quale futuro si prospetterà per il programma di Barbara D’Urso, ieri sera è andata in onda la quarta puntata de La Pupa e il Secchione Show.

Puntata che ha visto il discusso ritorno in tv di Alex Belli, dopo aver catalizzato l’attenzione al Grande Fratello Vip per via del “triangolo amoroso” con Soleil Sorge e Delia Duran.

E proprio nello studio dello show ha incontrato nuovamente Soleil, che ha gelato l’attore chiedendogli senza mezzi termini: “Cosa sei venuto a fare qua dentro?“. Segno che quanto accaduto nel reality di Alfonso Signorini ha lasciato strascichi significativi nei loro rapporti, che ormai sono pari a zero.