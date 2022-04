Soleil Sorge incontra Alex Belli a La Pupa e il Secchione, l’ex gieffina lo gela: “Cosa sei venuto a fare qua?”

Venti gelidi spirano a La Pupa e il Secchione, impersonati da Soleil Sorge che non prende bene l'arrivo dell'ex fiamma Alex Belli in studio.

Soleil Sorge ha avuto un incontro faccia a faccia con Alex Belli, con cui ha avuto una discussa liaison al Grande Fratello Vip, durante la puntata de La Pupa e il Secchione. Barbara d’Urso ha aperto le porte del suo studio al Pupo per una sera, e l’atmosfera è decisamente scoppiettante. Soleil non ha mancato di manifestare reazioni forti di fronte ad Alex Belli, con cui le cose non sono finite certamente benissimo. Tra faccette, battutine e conciliaboli con Federico Fashion Style, l’ex gieffina ha decisamente messo all’angolo l’attore.

Soleil Sorge e l’arrivo di Alex Belli a La Pupa e il Secchione

Alex Belli è approdato a La Pupa e il Secchione per fare da paciere tra l’ex fidanzata Mila Suarez e il migliore amico Mirko Gancitano, ma il clou è decisamente l’incontro con la “vecchia fiamma” Soleil Sorge, con cui ci sono stati avvicinamenti e disastri al Grande Fratello Vip.

L’ex gieffina non sembra molto convinta della presenza dell’attore in studio, tanto che la sua faccia all’arrivo di Belli dice tutto. La giudice sembra senza parole, come osserva Barbara d’Urso e Soleil commenta “Sì, non ne ho più“, riferendosi alle lunghe discussioni avute con l’attore nella Casa più spiata d’Italia.

Anche Soleil non ne può più 😭 #LaPupaEIlSecchioneShow pic.twitter.com/4P2rBjpikJ — Trash Italiano (@trash_italiano) April 5, 2022

Mentre Alex Belli tenta di conquistare uno dei divanetti dei giudici, Soleil prende per mano Federico Fashion Style ed esce dallo studio, richiamata poi dalla conduttrice: “Ma dove vuoi che vadano?“, commenta Belli. Mentre i concorrenti osservano come l’attore sembri felice di vedere l’ex fiamma, Barbarella dichiara perentoria: “Alex è felicemente fidanzato“, e subito l’ex gieffina chiede “Non era sposato?“. Una frecciatina che non è passata inosservata.

Soleil: ma non era sposato?✈️ #LaPupaEilSecchioneShow pic.twitter.com/aPlB4fM4Zn — 𝐌𝐚𝐢 𝐧𝐚 𝐠𝐢𝐨𝐢𝐚🥲 (@davidoskychoc) April 5, 2022

Soleil Sorge ad Alex Belli: “Cosa sei venuto a fare qua?”

Alex Belli partecipa a La Pupa e il Secchione con uno scopo preciso, ricomporre la problematica coppia Mila Suarez e Mirko Gancitano.

Il paciere è entrato nella stanza con i due piccioncini in guerra, e dallo studio Soleil Sorge ha continuato a manifestare apertamente il suo scetticismo per le capacità di terapeuta di coppia dell’attore.

Mentre Alex parla con i due, l’influencer interviene secca: “Probabilmente queste chiacchiere le ha già fatte con tutti e due: Mila e Alex hanno fatto pace, Mirko e Alex sono migliori amici… Cosa sei venuto a fare qua dentro?“, chiede piccata. Soleil offre decisamente il suo lato più gelido ad Alex, che risponde a tono. Le luci, però, sono tutte per l’influencer: i telespettatori pare non abbiano già dimenticato il triangolo dello sgomento al Grande Fratello Vip.