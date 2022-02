Soleil Sorge si sfoga contro il triangolo con Alex e Delia al Grande Fratello Vip: “A casa mi stanno vedendo”

Grande Fratello

Soleil Sorge, nella scorsa puntata del Grande Fratello Vip, ha manifestato tutto il suo malcontento per come siano andate le cose con Delia Duran e Alex Belli. Seduta in salone al fianco della modella, l’ex corteggiatrice di Uomini e donne ha commentato tutte le recenti vicende del triangolo amoroso più discusso d’Italia. E si è detta amareggiata per le scene di cui si è resa protagonista: “Veramente mi fa schifo“.

Soleil Sorge amareggiata al GF Vip: “A casa mi stanno vedendo in queste scene“

Nel corso della scorsa puntata del Grande Fratello Vip, Soleil Sorge, Alex Belli e Delia Duran sono finiti nuovamente sotto i riflettori.

In particolare Alfonso Signorini si è soffermato sulla “serata jungle” organizzata nella Casa una delle scorse sere e sul bacio appassionato tra Soleil e Delia. Entrambe ne hanno parlato in puntata, chiarendo le rispettive posizioni, e il dibattito si è acceso anche in salone con le dure critiche da parte di Katia Ricciarelli su quanto avvenuto.

Ma non sarebbe solo il bacio ad aver provocato amarezza e delusione in Soleil Sorge, ma anche tutta la situazione venutasi a creare con Alex e Delia nella Casa. Durante la scorsa diretta, la ragazza si è lasciata andare ad un amaro sfogo: “A casa mi stanno vedendo in queste scene, veramente mi fa schifo“.

Parole di rabbia e delusione per questo “triangolo amoroso” che la vede coinvolta, e del quale si chiede che giudizio potrebbero avere le persone che la seguono da casa. Al suo fianco, Delia Duran ha cercato di rassicurarla: “È uno sfogo, siamo esseri umani, tranquilla“. Parole di conforto, sebbene tra le due le distanze paiono ormai incolmabili.

Alex, Soleil e Delia: il triangolo amoroso più discusso

Il triangolo amoroso tra Alex Belli, Soleil Sorge e Delia Duran ha così vissuto l’ennesimo discusso capitolo nella scorsa puntata.

Le vicende del trio più chiacchierato di questi mesi sembrerebbero aver trovato una fine, con l’uscita dell’attore dalla Casa dopo la settimana di permanenza in qualità di ospite.

Permanenza che gli ha anche permesso di mettere ulteriormente in chiaro il suo duplice rapporto con le coinquiline. Da un lato l’amore verso Delia, dall’altro il sentimento per Soleil, la quale si è lasciata andare in settimana ammettendo di aver provato amore nei suoi confronti.