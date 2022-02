Soleil Sorge e Delia Duran commentano il bollente bacio saffico al Grande Fratello Vip: la verità in diretta

Grande Fratello

Soleil Sorge e Delia Duran al Grande Fratello Vip parlano del bacio appassionato che si sono scambiate nella “serata jungle” organizzata nella Casa. Un colpo di scena incredibile che rimette nuovamente in discussione le dinamiche del triangolo amoroso che compongono assieme ad Alex Belli. La moglie dell’attore, parlando di quanto accaduto, confessa: “Mi sono lasciata trasportare“.

Soleil Sorge e Delia Duran commentano il bacio al GF Vip

Il colpo di scena al Grande Fratello Vip è arrivato da Soleil Sorge e Delia Duran, nel corso della “serata jungle” organizzata nella Casa. Le due concorrenti si sono infatti scambiate un lungo bacio in giardino, travolte da un’improvvisa passione, che ha fatto parecchio parlare di sé.

Questa sera in puntata Alfonso Signorini affronta la spinosa questione con le dirette interessate, convocandole in Mistery Room per fare chiarezze su quanto accaduto.

Prende inizialmente parola Soleil, che rivela: “Continuavo a leggere questo astio tra di noi. Vedevo non so… forse questa voglia di chiarire veramente, respirare la leggerezza di quel momento. Delia ha provato a baciarmi un po’ di volte. Le ho detto di liberare la negatività, venire e lasciarsi andare. Lì si è sbloccato un segno di pace, allo stesso tempo ho sempre pensato che tutte queste scene che sono state fatte fossero frutto di un qualcosa di esaltato“.

Katia Ricciarelli critica il bacio: “C’è un limite e un pudore“

Delia Duran parla del bacio con Soleil e rivela di essersi lasciata trasportare: “Era un modo per scaricare la negatività che avevamo entrambe. Mi sono lasciata trasportare dal momento. Ho sempre sottolineato che, nonostante tutte le incomprensioni, ho sempre detto che lei ha una parte bellissima e un’anima stupenda“. La modella rivela anche di aver provato attrazione fisica durante quel momento: “Io l’ho sentita“.

Di tutt’altro avviso la Sorge: “Io no, per me da un lato era un segno di pace, dall’altro di gioco“.

Il bacio tra le due coinquiline ha generato una fitta rete di commenti anche tra gli altri concorrenti. Decisamente critico è stato il giudizio di Katia Ricciarelli, che in Confessionale parla di quanto assistito: “Adesso non ci inventiamo scuse, è stata una brutta cosa. E io mi auguro nella mia vita di non vedere più cose del genere, non mi è piaciuto“. E aggiunge: “Non mi è piaciuto perché queste cose si fanno, e non c’è niente di male, l’amore è libero, due donne si possono baciare, due uomini anche… Ma non si fanno così pubblicamente, c’è un limite e un pudore che bisogna mantenere.

E Alex mi ha detto: ‘Vedi, lo capisci perché io amo questa donna? Perché lei è pazza’“.